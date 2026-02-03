La ROSS reúne a más de 4.000 escolares en dos propuestas pedagógicas desarrolladas en dos semanas en Sevilla

Escolares asistiendo a un concierto didáctico en la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) - REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) consolida su apuesta por la educación musical con una programación escolar que ha logrado reunir en dos semanas a 4.087 niños. A los 2.259 escolares que asistieron la pasada semana al concierto 'Romeo y Julieta' se suman ahora 1.828 alumnos que participarán el próximo miércoles, 4 de febrero, y el jueves, 5 de febrero, en el nuevo concierto educativo 'Quixote. En un lugar de la música', alcanzando una cifra global que pone de manifiesto "la buena acogida de las propuestas pedagógicas de la orquesta".

Tal y como ha anunciado la entidad en una nota, este nuevo concierto escolar 'Quixote'. En un lugar de la música' tendrá lugar en el Auditorio Riberas del Guadaíra de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con tres funciones dirigidas a público escolar, el día 4 en horarios de 10,15 y 12,00 horas, y el día 5 a las 10,15 horas. En total, 1.828 escolares disfrutarán de este espectáculo recomendado a partir de seis años.

Bajo este contexto, el espectáculo revive los pasajes más célebres de la obra de Miguel de Cervantes a través del teatro de títeres, la música y la danza. Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza cobran vida en escena mediante el arte de las marionetas, dando forma a un universo "donde la fantasía y la realidad se entrelazan en una propuesta escénica llena de imaginación y emoción, pensada para acercar el patrimonio literario y musical al público infantil y juvenil".

La música, interpretada en directo con instrumentos históricos, recorre repertorios barrocos y prebarrocos, "recreando la atmósfera de los corrales de comedia del Siglo de Oro español". La interpretación corre a cargo de una formación de cámara vinculada a la Fundación Instrumentos Musicales con Historia, bajo la dirección musical del concertino-director Thibault Back de Surany, con la participación de los artistas Sara Marina y Emilio Villalba.

Con 'Quixote', la ROSS reafirma su vocación educativa y su compromiso con la creación de nuevos públicos, "ofreciendo experiencias culturales que combinan música en directo, teatro y recursos didácticos adaptados al ámbito escolar".

En suma, esta nueva cita da continuidad al "éxito del concierto educativo 'Romeo y Julieta'", celebrado la pasada semana en el Cartuja Center CITE, donde 2.259 escolares de 31 centros educativos se acercaron a la música de Serguéi Prokófiev a través de una propuesta escénica que unió orquesta, actores y títeres.