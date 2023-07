Rus (CES): "Nos han engañado con la SE-40 y el retraso en la conexión al aeropuerto de Sevilla es otra afrenta estatal"

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha criticado con dureza que en la ronda de circunvalación SE-40, "la mayor obra de esta envergadura parada en España", una vez concluida la legislatura, "no se haya llegado a nada". "Desgraciadamente, nos han engañado. No se ha puesto ni una piedra para solucionar el paso del río Guadalquivir. Este cuello de botella limita el crecimiento empresarial y su movilidad, por lo que supone un gran hándicap para la provincia".

Así lo expresa en una entrevista concedida a Europa Press, en la que destaca que, sumado al "colapso" de la SE-30 y los "retrasos" en las obras del Puente del Centenario, convierten a Sevilla en una "ratonera". En su opinión, "esto refleja que no hay voluntad política de hacer nada: ni túneles, ni puentes".

Al respecto, Rus señala que hay tres tramos de la SE-40 --Salteras (A-66)-La Algaba (A-8006), La Algaba (A-8006)-La Rinconada (acceso norte) y la conexión de la A-8006 con la A-4-- que ahora tienen que actualizarse al estar "obsoletos" y "cambiar la normativa". "Esto demuestra la gran indiferencia y falta de compromiso del Gobierno de España con Sevilla". Además, añade, "no hay proyectos, por lo que aunque llegue dinero de Europa, no se podrán llevar a cabo porque no entrarán en plazos".

Rus recuerda que desde que empezaron las obras, han pasado nueve legislaturas y ocho ministros, "y no se ha terminado ni la mitad: de los 77 kilómetros programados sólo hay 38 en servicio". "Nunca los proyectos se han llevado por la vía de urgencia, como deberían, al ser una infraestructura clave, con todo el tráfico de mercancías y la industria agroalimentaria". En su opinión, "hay que pedir responsabilidades a los diputados por Sevilla, del color que sean, ante estos agravios".

"Sevilla sería más competitiva con la SE-40: mejoraría la eficiencia, las conexiones, la atracción de inversión de plataformas logísticas, la distribución, el transporte, y supondría un ahorro de tiempos, de plazos y de costes". Además, "no es sólo una infraestructura estratégica para nuestra provincia, también lo es para Huelva, Cádiz y el Sur de Portugal", añade el presidente de los empresarios sevillanos.

CONEXIÓN FERROVIARIA A SANTA JUSTA

El dirigente de la CES también se refiere a la falta de conexión ferroviaria entre Santa Justa y el Aeropuerto de Sevilla. "Se trata de otra afrenta del Gobierno hacia Sevilla, que atenta contra nuestro turismo de calidad, la principal fuente de ingresos de la ciudad".

El proyecto en cuestión supone una obra "fácil y barata", y "cada ministro de Transportes que viene a Sevilla, sea del partido que sea, así lo dice, pero nunca lo hace". A juicio de Rus, "la Junta ha forzado al Ministerio del ramo a ponerse las pilas tras sacar su estudio. Desde luego, no se comprende cómo Sevilla, por dimensión, habitantes y pasajeros, no tiene esta conexión, cuando su sector turístico es clave para su desarrollo y el de la región".

En este sentido, Rus destaca la modificación del plan general de ordenación urbana, aprobado por el Consistorio en Pleno, que pretende convertir el entorno de Santa Justa en el "gran intercambiador" de transportes, un espacio que también tendrá zonas verdes y residenciales. No obstante, "la puerta principal de entrada a la ciudad requiere de un gran aparcamiento".

SUELOS PARA EL DESARROLLO URBANÍSTICO

Considera el presidente de la patronal sevillana que la ciudad dispone de "poco suelo" y que los terrenos tienen "muchísimas cargas urbanísticas", superiores a otras zonas del aérea metropolitana, "por lo que los jóvenes se están yendo a otros municipios de los alrededores a vivir", y "mucho más elevadas que en otras capitales de provincia, como Málaga".

"Necesitamos parcelas urbanizables finalistas y, para ello, hay que crear accesos y redes de suministro de agua, luz y gas. De este modo, difícilmente superaremos la barrera de los 700.000 habitantes si no somos capaces de atraer población como residentes; para eso*hay que facilitar el desarrollo de grandes bolsas de suelo*en la ciudad", subraya Rus.

No en vano, la CES esgrime que los "únicos desarrollos destacables" son Palmas Altas, Hacienda el Rosario y la Avenida de la Raza, a través del Puerto, "pero no es suficiente". "Sevilla tiene que ser competitiva urbanísticamente hablando, en costes, en desarrollo y en agilidad de trámites, debe tener más suelos para desarrollar y éstos tienen que ser atractivos".

En relación con esto último, Rus ha subrayado el "magnífico proyecto" de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), que supone "la mayor transformación del Puerto de los últimos años y su integración con la ciudad, con la creación de un nuevo barrio con 700 viviendas --de ellas 226 de protección oficial-- que tendrá zonas verdes, áreas de equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados, y respetará y pondrá en valor los edificios de las antiguas naves de la Exposición Iberoamericana de 1929".

"A nivel general, además, es muy importante que haya vivienda asequible y Viviendas de Protección Oficial (VPO), ya que esta situación económica marcada por el fuerte alza inflacionista ha disminuido la solvencia y el poder adquisitivo de las familias. Hay que concretar medidas que faciliten el acceso a la vivienda y ayudas para la entrada". Asimismo, "hay que tener parques de alquiler de viviendas asequibles y buscar fondos de inversión y empresas que estén dispuestas a invertir y vean un valor añadido".