Sanitarios, policías y pacientes protagonizan un desfile de moda solidario en Sevilla como homenaje a donantes de sangre

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla organiza el primer desfile de moda como homenaje a los donantes de sangre, plasma y médula ósea y en agradecimiento a las personas que trabajan en los servicios esenciales "y constituyen el principal apoyo en momentos críticos para la donación, como la Semana Santa, la Feria de Abril o fiestas navideñas".

La celebración coincide con el Día Mundial del Donante de Sangre y está incluida en la semana de actos conmemorativos junto con el maratón de donación en la Fundación Cajasol --el miércoles 11-- y la entrega de insignias en el Alcázar de Sevilla --el viernes 13--, como informa la entidad en un comunicado.

La cita tendrá lugar este martes, a las 21,00 horas, en las escalinatas del Museo de Artes y Costumbres Populares, en la Plaza de América del Parque María Luisa. El acceso es gratuito para los donantes de sangre previa presentación de su carné de donante en formato digital o plástico y podrán ir acompañados de una persona. El público en general no donante podrá presenciarlo de pie en la Plaza de América.

"La idea surgió durante la pandemia de Covid-19. Fueron muchas entidades que aportaron su granito de arena cuando comenzó la cuarentena y se suspendió la actividad cotidiana de centros educativos, empresas e instituciones. Aun así, con la colaboración de todo tipo de entidades, fue posible afrontar la demanda hospitalaria de los pacientes que seguían necesitando transfusiones para salvar la vida o recobrar su salud".

Al respecto, en el desfile participarán como modelos tanto personal sanitario de los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena, Fundación Progreso y Salud, Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, como farmacéuticos del Aula de la Salud de la Fundación Avenzoar, pasando por bomberos, miembros de las Fuerzas de Seguridad como la Policía Local, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias, periodistas, políticos, donantes de médula ósea y pacientes transfundidos y trasplantados.

Los diseñadores de flamenca y ceremonia también colaboran altruistamente: The Family Monkey (María Caballero, infantil) Munnu (Carmen Romero, infantil), Iló-Liló (Lola, Rebollo, flamenca infantil), To the Moon (infantil) y a la Ormiga (María Arroyo, flamenca infantil). María Gago, Charo Vara, Afrikata Moda (Kati Palomo), Lucía Márquez, Pepa Garrido, Aurora Gaviño, Delia Pol Núñez, Lina 1960, Rosa León (flamenca), Color Nude y Darwin Collection (invitadas), Marco Zapata (invitadas-fiesta) y Mara Álvarez-Pol Núñez (invitadas-novias).

Los complementos los aporta Collet by me (Marga Fernández) y la firma Protocolo vestirá a los caballeros. Durante el desfile se rendirá un homenaje a la diseñadora Fabiola García-Liñán por su jubilación. Los estudiantes del centro de formación Ilerna se ocuparán del maquillaje y peluquería y el equipo del estilistas de Víctor del Valle también colaborará en el evento.

Las entidades organizadoras son el propio Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla con el apoyo del Campus de la Cámara de Comercio-Eusa y la agencia de eventos 'La Casamentera' (Mercedes Arcas). Han colaborado, además, empresas e instituciones que conforman la red de colaboradores habituales de la donación de sangre y médula en la provincia de Sevilla: Fundación Acaye, Cayetano Massons Pérez, Fundación Bidafarma, Coanda-Kyocera, Msvisión, arquitecto Rafael Galiano Rodríguez, Centro de Formación Ilerna, Coquelicot_decor, Bea Cuevas Illustra, Norysur y Coca Cola, Agencias de Emergencias Sanitarias 061 Andalucía

Como curiosidad, los componentes sanguíneos predominarán en la pasarela. Además, la organización ruega a los asistentes y al público en general que acudan vestidos con los tonos de la sangre: rojo por los hematíes, naranja por las plaquetas y la donación de médula ósea y amarillo-crema por el plasma.

El Centro de Transfusiones recuerda que es necesario que 1.500 personas donen semanalmente en la provincia de Sevilla y que la actividad asistencial de los hospitales andaluces "no cesa durante el verano, época en la que incluso pueden presentarse situaciones que demanden más transfusiones". En la actualidad es preciso reponer lo antes posible las reservas de los grupos 0+, A+,0- y A-.