'Santiago Auserón' y 'La Academia Nocturna' protagonizan la cita del viernes del festival 'Patio+Metrópolis' de Sevilla

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico Santiago Auserón y La Academia Nocturna protagonizarán este viernes, 19 de septiembre, la próxima actuación del ciclo de conciertos del Festival del Patio + Metrópolis. En el espectáculo celebrado en el Patio de la Diputación de Sevilla, Auserón "reelaborará en directo algunas de las canciones más emblemáticas de su trayectoria, desde los himnos de Radio Futura hasta las composiciones de Juan Perro, y las entrelaza con estrenos recientes".

Según una nota emitida por la Diputación, entidad organizadora del evento, el artista estará acompañado por la Academia Nocturna, una formación de músicos "de altura capaz de generar atmósferas ricas y vibrantes que potencian la fuerza del repertorio y la conexión con el público".

La programación continuará el sábado 20 con Derby Motoreta's Burrito Kachimba en el Patio de la Diputación; mientras que los conciertos en la provincia seguirán con las actuaciones de Coque Malla, el domingo 21 en Dos Hermanas, y Camela, el viernes 10 de octubre en Mairena del Aljarafe, que completan los celebrados en Utrera, Alcalá de Guadaíra y La Rinconada, con Duncan Dhu, Rozalén, y Fangoria y Nancys Rubias, respectivamente.