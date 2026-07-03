El Santo Entierro restaura en Alcalá (Sevilla) la talla original de Maria Magdalena tras presentar problemas internos

Visita al taller donde se encuentra la talla original de Maria Magdalena - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado del avance de la restauración de la talla de María Magdalena del imaginero alcalareño Manuel Pineda Calderón, propiedad de la Hermandad del Santo Entierro, tras presentar problemas internos y estructurales en ubicaciones como brazos y articulaciones.

Según ha informado el Ayuntamiento de Alcalá en un comunicado, en el proceso de restauración se intervendrá en las sujeciones de la imagen al paso procesional, la sujeción de la aureola, y la aplicación de un tratamiento curativo y preventivo en la peana.

Asimismo, durante los trabajos se ha identificado la policromía original de Pineda Calderón que, una vez terminada la intervención, "podrá apreciarse al completo, por lo que la talla recuperará la imagen original con la que el artista alcalareño la concibió en su día".

Esta intervención forma parte del programa de ayudas municipales para la recuperación de bienes muebles de interés patrimonial, que impulsa la inversión privada en trabajos de restauración y conservación, de la mano de la cofinanciación de cada una de los proyectos beneficiarios.

La talla en madera de María Magdalena es una obra realizada por Manuel Pineda Calderón en 1943. Estilísticamente puede encuadrarse en la escuela neobarroca de imaginería andaluza y sevillana que resurge en el segundo tercio del siglo XX, como consecuencia de la reposición artística de obras perdidas tras la Guerra Civil.

Esta imagen, titular de la hermandad, forma parte del llamado "paso del Duelo", uno de los tres con que esta hermandad procesiona en la tarde del Viernes Santo. En este caso, la Virgen de la Soledad recibe las condolencias, acompañada por San Juan y las Santas Mujeres, María Magdalena, María Salomé y María de Cleofás; todas ellas obra del mismo imaginero alcalareño.

El Ciclo de Conservación Preventiva impulsado desde la delegación de Cultura, Patrimonio y Museos, en colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Alcalá, y que tiene un claro propósito divulgativo: "acercar a la ciudadanía el valor de conservar para evitar restaurar, difundiendo la importancia de la conservación preventiva en el patrimonio histórico local".

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha visitado el taller del restaurador alcalareño Alejandro Redondo, junto al Presidente del comisionado del Santo Entierro, Juan Troncoso.

El delegado ha destacado "el compromiso compartido entre propietarios, instituciones y hermandades para preservar y difundir el patrimonio como parte esencial de nuestra identidad colectiva" ha finalizado.