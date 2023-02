Sanz acusa a Muñoz de "falta de vergüenza" y plantea una denuncia por la "publicidad falsa" sobre la línea 3 de Sevilla

SEVILLA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado este viernes "la falta de vergüenza y pudor del alcalde del PSOE al apropiarse de la construcción de la línea 3 de Metro" y ha planteado una denuncia del grupo popular "por publicidad falsa".

En una nota de prensa, Sanz ha explicado que "el Ayuntamiento ha iniciado una campaña, en la que el alcalde vende como suyo el desbloqueo de la línea 3 de Metro, algo que es falso, ya que todo el mundo sabe que este proyecto ha sido desbloqueado por Juanma Moreno y pagado por la Junta de Andalucía y el Estado".

Ha añadido que "es inconcebible que el alcalde se apropie de la construcción del tramo norte de la línea 3 del Metro y diga que es un objetivo cumplido, cuando, precisamente, ha sido su partido quien dejó el proyecto en un cajón".

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recordado que "la línea 3 de Metro será una realidad gracias al PP de Juanma Moreno no gracias al PSOE, que se ha llevado catorce años maltratando y despreciando a Sevilla".

Del mismo modo, Sanz ha detallado que "el PP se plantea denunciar por publicidad falsa ya que el alcalde socialista no puede basar su campaña en proyectos que no son suyos y en engaños". Además, ha indicado que "el alcalde del PSOE no puede usar los recursos municipales a su antojo".

El candidato del PP ha concluido que "a falta de proyectos propios vende los del PP, después de catorce años de silencios y bloqueos. Los sevillanos saben que el Metro será una realidad en Sevilla gracias al PP, gracias a Juanma Moreno".