Sanz apuesta por eventos todo el año en la Feria y asegura que en el Centro de Sevilla "no cabe un piso turístico más"

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha esbozado este lunes su proyecto para el recinto donde se levanta la Feria, en el barrio de Los Remedios, en el que apuesta por "mejoras estéticas, la optimización de espacios para incrementar el número de casetas y la utilización" del mismo "todo el año" con eventos culturales --entre ellos, musicales-- y deportivos, entre otros. Igualmente, en relación al turismo, el cabeza de lista del PP para la capital andaluza de cara a las municipales del próximo 28 de mayo se ha mostrado firme sobre los pisos turísticos: "En el Casco Antiguo no cabe un apartamento turístico más".

Así se ha manifestado Sanz con motivo de su intervención en el desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', en el Hotel Alfonso XIII, donde ha sido presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En el turno de las preguntas, José Luis Sanz ha esbozado el proyecto al que ha denominado 'Sevilla efímera', centrado en el Real de la Feria. Para este espacio, ha planteado "mejoras estéticas, la "optimización" de este suelo para así poder aumentar el número de casetas y, por último, eventos con los que dar utilidad al solar "todo el año".

"No tiene sentido que este recinto esté cerrado" durante gran parte del año, ha afirmado, señalando que "se podría aprovechar para competiciones deportivas y eventos culturales y musicales". En relación con el turismo, Sanz ha reconocido que "ya es un problema" en algunas zonas de la ciudad, apuntando al Casco Antiguo, donde ha sido tajante: "No cabe ni un apartamento turístico más".

En materia económica, y más allá del turismo, el candidato 'popular' ha asegurado que "no revisaré" la concesión a Sevilla de la sede de la Agencia Espacial Española aunque ha apuntado que "si eso fuera revisable --en relación a la ubicación, en el CREA de San Jerónimo--, me la habría llevado a la Cartuja". Sobre la Agencia Espacial, Sanz ha señalado que "se ha magnificado el efecto" que ésta va a tener y ha expresado sus dudas sobre su gestión: "Quien no sabe organizar Lipasam, no sabrá aprovechar las ventajas" de este nuevo organismo estatal, en palabras del candidato del PP a la Alcaldía.

En cuestión de peatonalizaciones, "soy partidario" de "seguir restringiendo el tráfico privado, pero cuando haya más Metro, aparcamientos y más transporte público". No obstante, y al ser preguntado sobre el caso específico de la calle Betis, en Triana, ha asegurado que "es partidario de peatonalizarla. No hay que esperar nada, hay que ponerse ya".

Sanz se ha mostrado confiado en que "barrios tradicionalmente socialistas" en los que en las últimas autonómicas fue escogida la opción de Juanma Moreno vuelva a hacer lo mismo en las próximas municipales, al tiempo que ha remarcado que la "marca Moreno en Sevilla es brutal". El candidato ha señalado que aspira a lograr "una mayoría suciente para gobernar en solitario" ya que, a su juicio, "reeditar en Sevilla un pacto entre el PSOE y la izquierda radical sería lo peor".

Sanz ha prometido aplicar como alcalde un modelo de gestión basado en ser un "comercial, aglutinador e impulsor político" para así poder atraer nuevas inversiones con la reducción de trámites administrativos e impulsar "alianzas" con otras capitales andaluzas, como el caso de Málaga, con la que ha defendido la conexión por alta velocidad.