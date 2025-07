Sanz apunta el "desprecio" de Sánchez a los sevillanos en la cena en Las Dueñas: "Vuelve a no estar a la altura"

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha criticado el "desprecio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia los sevillanos al no invitar al alcalde a la recepción celebrada este lunes en el Palacio de Las Dueñas con motivo de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que ha comenzado este lunes y tendrá lugar hasta este jueves 3 de julio en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes).

Según ha señalado Sanz en una entrevista a Canal Sur Radio recogida por Europa Press, "ir a saludar a Sánchez en el día de ayer --cuando el juez decretó prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su supuesta implicación en la trama de cobro de mordidas en obras públicas-- no me hace ninguna ilusión". Igualmente, ha señalado que "mi obligación hubiese sido ir a la cena en representación de todos los sevillanos".

Una situación, que según el alcalde, "evidencia el continuo desprecio del presidente del Gobierno a los sevillanos, que durante la mañana habían aguantado las incomodidades que supone un evento de estas características en materia de movilidad y a los 2.000 trabajadores municipales que están prestando servicio a la Cumbre". Así, ha apostillado que "tenemos al presidente más antisevillano de la historia".

"SÁNCHEZ LLEVA TIEMPO SIN PODER SALIR A LA CALLE"

Por otro lado, el alcalde ha subrayado que "el presidente lleva tiempo sin poder salir a la calle", ante una cuestión sobre los abucheos que recibió Sánchez a su entrada y salida de la cena en el Palacio de Las Dueñas.

Sanz le ha instado a "sacar conclusiones" y ha apuntado que "el propio Ayuntamiento desaconsejó la cena en el Palacio porque planteaba muchos problemas de seguridad". Una zona de la que ha explicado que "se trata de una ratonera debido a las obras que se están desarrollando en la calle Dueñas y que tuvieron que paralizar, aún así Moncloa decidió seguir adelante".

LA SEGUNDA JORNADA DE LA CUMBRE "MUCHO MÁS TRANQUILA"

Por otro lado, el alcalde ha señalado que la segunda jornada de la Cumbre ha sido "afortunadamente mucho más tranquila, hay menos delegaciones y son de otro nivel, por lo que no se requieren los mismos cortes de tráfico que durante la jornada del lunes".

En este sentido, ha detallado que Sevilla "está viviendo un momento histórico", que aporta "una proyección internacional única muy positiva para ciudad, no solo desde el punto de vista económicos, sino también por la proyección social internacional".

Finalmente, Sanz ha vuelto a pedir disculpas a los sevillanos "por las molestias" que pueden estar surgiendo estos días en la vida diaria de la ciudad, apelando a la "paciencia".