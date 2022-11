Sanz dice que en Sevilla "no cabe un alojamiento turístico más" y promete "equilibrio" entre viajeros y locales

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este lunes, durante una conferencia en el espacio 'La Sevilla que quiero' de la Asociación Foro Sociedad Civil Sevillana, que en el casco histórico de la ciudad "no cabe ni un alojamiento turístico más".

Durante la charla, Sanz ha destacado la necesidad de que haya "un equilibrio entre el sevillano y el turista", porque "no puede ser que la mayoría de las viviendas que haya en el centro de la ciudad sean para viajeros, lo que se traduce en despoblación de nuestro casco histórico", como vienen alertando diversas voces desde hace año, pesando la progresiva pérdida de población de Sevilla en favor de los municipios de su corona metropolitana.

Después de que este pasado verano entrase en vigor la nueva regulación municipal por la que las viviendas turísticas pasan a tener la consideración de servicio terciario, lo que implica que están sometidas a las mismas condiciones, requisitos de implantación y ubicación que hoteles, hostales, pensiones y apartamentos turísticos; Sanz ha apostado por "un plan real de turismo gestionado con eficacia y eficiencia, un plan en el que puedan convivir vecinos y turistas", prometiendo acometerlo en caso de alcanzar el poder.

"Sevilla tiene que ser agradable para vivir y para visitar, por lo que primero hay que hacer habitable el casco histórico para los sevillanos y tomar medidas, como la regulación de los alojamientos turísticos, para evitar la desertización de nuestra ciudad", ha manifestado José Luis Sanz tras la citada regulación municipal, recurrida por vía judicial por el Gobierno andaluz del PP por "graves restricciones de acceso injustificadas y desproporcionadas, conculcando los principios básicos de la Ley de garantía de unidad de mercado y jurisprudencia de la UE".

"El PSOE está haciendo que el centro se convierta en un parque temático", ha aseverado, prometiendo "más transporte público y aparcamientos" en el centro, donde el vigente PGOU impide construir nuevos aparcamientos subterráneos de carácter rotatorio.

REPROCHES AL PSOE

Sanz ha reiterado que Sevilla, según opina, "está abandonada y paralizada, una ciudad en la que los servicios básicos municipales no funcionan, que no cuenta con suficientes policías para garantizar la seguridad, que lidera el ranking de los barrios más pobres de España, en la que el gobierno municipal no gasta lo que destina para invertir en los barrios", porque el PSOE "carece de proyecto de ciudad", --lo mismo que reprochan los socialistas al PP--, y Antonio Muñoz no tiene "liderazgo" ni es capaz de "gestionar el día a día", según ha enfatizado.

Sanz ha defendido que su propuesta para la ciudad se basa en "los propios valores, cualidades e idiosincrasia que han hecho a Sevilla grande y se asienta sobre la invocación de las diversas culturas que tenemos que recuperar para hacer de Sevilla esa gran urbe que en su día fue reflejo y referencia del mundo entero", apelando a "la cultura de la eficacia, la cultura solidaria, la cultura creativa, la cultura innovadora y la cultura emprendedora".

"Impulso, reactivación y planificación", ha prometido, apostando por "una nueva gestión urbanística para transformar la ciudad que permitirá, entre otras cosas, la agilización de licencias y la eliminación de trabas burocráticas" en la Gerencia de Urbanismo, para facilitar las inversiones.

LOS 20 PROYECTOS DE SANZ

De este modo, ha defendido sus "20 proyectos que transformarán y cambiarán Sevilla", como la idea de convertir la antigua fábrica de tabacos, sede histórica del Rectorado de la Universidad de Sevilla, en un museo que acoja la ingente colección del Bellas Artes; la rehabilitación, conservación y gestión de los conventos propiedad de las órdenes religiosas, de la mano de la Junta de Andalucía; o la promoción de 8.000 nuevas viviendas en ocho años.

También ha rememorado su idea de instalar "32 microparkings" en todos los distritos para solucionar el problema del aparcamiento, la construcción de dos pasos subterráneos en la entrada de Sevilla Este y San Lázaro para descongestionar el tráfico y la remodelación del servicio de limpieza ante las quejas por suciedad en las calles.

"Llevamos un año construyendo el gran proyecto de ciudad que Sevilla necesita, que contempla 20 propuestas que permitirán el desarrollo e impulso que Sevilla merece. 20 proyectos para cambiar Sevilla a los que hay que sumar las propuestas específicas que presentaremos de las distintas áreas", ha reiterado el candidato popular, que asegura tener "la herramienta para cambiar Sevilla".