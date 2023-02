Sanz lamenta el "retraso de ocho años" para poner en marcha el proyecto de Altadis en Sevilla, "que el PP dejó listo"

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha alegrado este jueves de que, "por fin, vayan a comenzar las obras en Altadis", pero ha lamentado que la ciudad "haya perdido ocho años para poner en marcha este proyecto que el PP dejó preparado".

En una nota de prensa, Sanz ha recordado que este proyecto "lo dejó listo Juan Ignacio Zoido, pero el entonces alcalde, Juan Espadas, lo guardó en un cajón: a los siete años y medio el gobierno municipal lo ha sacado, le han hecho tres leves modificaciones y pretende el alcalde que parezca un proyecto suyo". Ha manifestado que "es una pena que la ciudad haya perdido ocho años".

El candidato del PP a la Alcaldía ha señalado que este proyecto "ya podría estar avanzado si no hubiera sido por la falta de diligencia e incapacidad del PSOE, del actual alcalde y exdelegado de Urbanismo, durante siete años", al tiempo que ha añadido que al alcalde "le han entrado ahora las prisas por iniciar proyectos porque llegan las elecciones".

Sanz ha reiterado que es una "buena noticia" para Sevilla. "Nos alegramos de que pronto comience a ser una realidad, pero no es justo que Sevilla haya perdido ocho años por culpa del PSOE". "Los tiempos del Partido Socialista no son los tiempos de esta ciudad, Sevilla tiene que estar por encima de todo y no podemos perder ni un minuto más esperando a los tiempos del PSOE. Sevilla necesita un cambio profundo de gestión: necesita menos promesas y más eficacia", ha concluido.

Al respecto, el alcalde de Sevilla ha anunciado que el proyecto de recuperación de Altadis empieza el 1 de marzo con el acondicionamiento de la ribera del río. En la segunda fase, que se desarrollará entre este año y 2024, se abrirán tres puntos de entrada a la antigua fábrica, un sendero en la ribera recuperada y un embarcadero que explotará el hotel de lujo.