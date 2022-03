Sanz (PP) exige al alcalde de Sevilla que "se implique" y "lidere" una solución a los cortes de luz en el Polígono Sur

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido este lunes al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz (PSOE), que "se implique" en los "problemas del día a día" del Polígono Sur y "lidere" una "solución que ponga fin" a los cortes de luz que se suceden en esta zona de ciudad, el último de ellos sin solución después de que saliera ardiendo el pasado 27 de febrero un transformador eléctrico como consecuencia de los enganches ilegales para las plantaciones de marihuana dentro de las casas.

En una entrevista concedida a la Cadena SER recogida por Europa Press, Sanz ha señalado que "el alcalde se tiene que implicar en los problemas del día a día, como la falta de suministro eléctrico en familias que no tienen culpa ninguna de los enganches ilegales. No pueden pagar el pato. Tendrá que liderar una solución que ponga fin a esta situación", aludiendo, además, a que en los últimos siete años "ha faltado compromiso político" con esta zona.

En relación a las obras de ampliación del tranvía desde San Bernardo a Nervión, con el corte total al tráfico de la avenida San Francisco Javier, el candidato del PP ha calificado de "torpeza hacerlo el último año antes de unas elecciones", al tiempo que ha apostillado que es "de primero de gestión de Ayuntamiento" ya que "uno sabe que no puede acometer una obra de ese calado" por las "molestias" que ocasiona.

Sobre la limpieza, Sanz se ha mostrado muy crítico, asegurando que la empresa pública de limpieza de Sevilla (Lipasam) "funcionó con los dos alcaldes del PP --Soledad Becerril y Juan Ignacio Zoido--. Sevilla está sucia, muy sucia, porque Lipasam ha estado mal organizada y mal dirigida". En esta línea, y a su juicio, "los barrios están hoy mucho peor que hace siete años. No hay ninguna excepción. Y no solo en limpieza, sino en el sentido de abandono, desorden.. No hay nadie pendiente de nada".

Por último, ha aludido de nuevo a la situación de la SE-40, al cierre de esta circunvalación pendiente de la decisión del Gobierno de hacer un túnel o un puente, para lo que ha encargado, según Sanz, "un informe a medida que diga puente", una solución que el candidato del PP ha calificado de "inviable" por "estar en plena marisma y porque condicionará la entrada al Puerto de Sevilla, la primera industria" de la ciudad.