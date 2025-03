El sector turístico de Sevilla saluda el proyecto de ley de sostenibilidad: "La intención es buena pero está muy verde"

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las empresas del sector turístico y las agencias de viajes de Sevilla han valorado de forma positiva el anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible que elabora el Gobierno andaluz: "La intención es muy buena, pero aún está muy verde". Ello, tras la reciente reunión que la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, a través de la Delegación territorial, ha mantenido al respecto con distintas asociaciones que conforman este sector en la provincia.

Dicho texto normativo, cuyo trámite se inició el pasado 18 de febrero, pretende modernizar este segmento económico garantizando una sostenibilidad ambiental, económica y social, con el fin de reforzar el posicionamiento de Andalucía como destino de referencia. En este sentido, tanto la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) como la Asociación de Agencias de Viajes (Aevise) han asegurado a Europa Press que "es bueno, a priori, que se trabaje en una ley para el sector", si bien, hasta el momento, se sienten "un poco decepcionados".

Para el presidente de ASET, Jorge Robles, "la verdad es que estamos un poco decepcionados porque en lo que se refiere a actividades y experiencias turísticas no hay desarrollo ninguno". "Es más bien una ley marco muy genérica, no entra demasiado en detalle y no recoge la realidad turística actual, teniendo en cuenta cómo ha ido cambiando la industria turística".

En opinión de Robles, "creo que es factible que se pueda mejorar esa ley en muchos aspectos de lo que estamos viendo", al tiempo que asegura que "compañeros de otras provincias piensan de un modo similar acerca de dicho anteproyecto".

De su lado, para el presidente de Aevise, Carlos Martín, el hecho de que se trabaje en una nueva ley "desde el punto de vista de que vamos a mejorar y que se incidirá en el intrusismo laboral y ampliarán las sanciones, con una regulación que va enfocada a la productividad y a la sostenibilidad es un tema positivo".

"Otra cosa, abunda el responsable de las agencias de viajes, es que esta ley lo refleje hoy por hoy en lo que se plantea". "Se quedan fuera muchos aspectos de nuestro día a día que no están bien definidos dentro de la agencia". Carlos Martín esgrime que "no queda muy clara la figura del agente o el 'guía correo', que es aquel que acompaña a los grupos y que, en un momento dado, puede explicar por dónde está pasando sin ser guía oficial".

Considera el presidente de Aevise que "se está siendo muy optimista" con la lucha contra ese intrusismo y que aprovecharán herramientas como la Inteligencia Artificial. "Sin embargo, en realidad, nos dijeron que tenían cinco o seis inspectores para toda la provincia. Al final, lo que se hace es trabajar y sancionar a los que medianamente son legales, esto es, al que es legal pero le falta alguna cosita porque no lo ha hecho bien y se ha equivocado" y, en cambio, "no pueden inspeccionar algo que es clandestino totalmente".

Desde Aevise han valorado "punto por punto" con el gabinete jurídico el citado anteproyecto y han presentado una serie de alegaciones. "Nos dijeron que todavía tendrían un par de meses más para contestar sobre esas alegaciones y que la idea es que en septiembre pudiéramos tener ya la ley totalmente definida", concluye.

En esa reunión, la delegada de Turismo, Carmen Ortiz, puso sobre la mesa que la nueva ley "asegurará la competitividad del turismo andaluz mediante una planificación estratégica adaptada a cada destino, la mejor regulación de las viviendas turísticas y la promoción de la innovación y digitalización".

La norma busca "consolidar el prestigio de los destinos y garantizar su desarrollo sostenible en todos sus ámbitos", tal como afirmó entonces la delegada territorial, tras destacar que la ley fomentará la colaboración entre administraciones y empresas, con el objetivo último de "posicionar a la comunidad" con un nuevo modelo que respeta la identidad, protege el legado y genera oportunidades sostenibles, mientras consolida al turismo como el "sector clave para la economía y la creación de empleo en nuestra tierra".