El seguro del Ayuntamiento de Sevilla deposita 5,1 millones de fianza por la veterinaria municipal de Magrudis

SEVILLA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Zurich ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla, que investiga el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, acompañado de una fianza de 5,16 millones de euros reclamada en materia de responsabilidad civil "exigible" a la veterinaria municipal María José Ojeda Barrera, procesada en la causa, "con cargo a las pólizas de responsabilidad civil de la que es tomador el Ayuntamiento" hispalense.

En concreto, el citado juzgado acordaba el pasado 22 de noviembre abrir juicio oral por este caso contra José Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis; su mujer, Encarnación Rodríguez Jiménez, responsable de producción y puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa; sus hijos Sandro José Marín Rodríguez, administrador único de la citada mercantil, y Mario Marín Rodríguez, administrador único de Elaborados Cárnicos Mario; Sergio L.G., arquitecto técnico, y María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal.

Ello, principalmente, por un supuesto delito contra la salud pública en concurso ideal con cuatro delitos de homicidio imprudente, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave con resultado de aborto y 245 delitos de lesiones por imprudencia grave, declarando además responsables civiles a las compañías de seguros Axa S.A., Aig Europe S.A. (sucursal España) y Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros.

En el auto de apertura de juicio oral, el juzgado ordenaba fianzas solidarias de más de cinco millones de euros a depositar por la mayoría de las partes abarcadas por dicha resolución judicial, incluyendo a la veterinaria municipal, merced a las posibles reclamaciones por los "homicidios, abortos o lesionados".

LAS CANTIDADES

Reclamaba, además, cuantías similares en materia de fianzas a la aseguradora AXA "hasta donde alcance el límite de garantía establecido en la póliza de seguro" de Magrudis, constando ingresados 300.000 euros, mientras que también requería a las compañías de seguros Aig Europe y Zurich España una fianza solidaria en cantidad de 5.166.688,50 euros, y al Ayuntamiento de Sevilla para que, en ese mismo plazo, prestase "fianza solidaria en cantidad de 5.025.648,40 euros.

No obstante, recientemente el juzgado determinaba, en un nuevo auto, que "no es necesario en este momento procesal exigirle" al Ayuntamiento de Sevilla el pago de la fianza de más de cinco millones de euros como responsable civil subsidiario, al "no existir riesgo de que no pueda hacer frente a sus responsabilidades que en un futuro pudieran recaerle".

Ahora, la aseguradora Zurich ha elevado al juzgado instructor el citado nuevo escrito, informando de la "puesta a disposición" de la cuantía de "5.166.688,50 euros exigida a Maria José Ojeda Barrera, funcionaria del Ayuntamiento de Sevilla, tomador de la póliza de responsabilidad civil (...) por las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele.

La citada cuantía, eso sí, es depositada "sin que ello implique en modo alguno reconocimiento de responsabilidad ni de cobertura de ninguna de las pólizas de seguro suscritas por Zurich".