Las seis familias desalojadas en Guillena (Sevilla) ya pueden volver a sus casas tras la estabilización del incendio

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios en el Puesto de Mando Avanzado situado en San Bartolomé de la Torre (Huelva), para informar de la evolución del incendio. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA)/SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha dado por desescalada la situación de emergencia en la provincia de Sevilla por la "evolución favorable" del incendio de Guillena, que se encuentra estabilizado, y ha anunciado que las seis familias desalojadas ya pueden volver a sus casas.

Así lo ha manifestado Sanz en declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado situado en San Bartolomé de la Torre (Huelva) por los incendios forestales de Villanueva de los Castillejos y Aroche (Huelva), donde ha confirmado que la situación operativa en la provincia de Sevilla se ha rebajado a cero, después de que esta madrugada, el incendio ubicado junto a la antigua Central Hidroeléctrica de Guillena provocase la activación de la fase 1, la actuación de medios aéreos y terrestres y el desalojo de seis familias del poblado de la Central de la Cala.

En contexto, a las 7,48 horas de este martes, la Junta activó la fase de emergencia del Plan Infoca en Sevilla después de que los servicios de emergencia hubieran atendido minutos antes de las 6,30 horas los primeros avisos que alertaban de un incendio cerca del cruce de la central hidroeléctrica.

En ese momento, se movilizaron efectivos del Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, a los Bomberos de la Diputación Provincial, a la Guardia Civil, a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad, a la Policía Local y a Endesa.