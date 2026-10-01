La Semana Internacional de la Moda en Andalucía reúne del 5 al 12 de octubre a diseñadores en Sevilla

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha participado en la presentación de la 26ª edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41). Este encuentro profesional, que se desarrollará en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla del 5 al 12 de octubre, posicionará a la capital como "la principal plataforma de creación contemporánea, vanguardia y alta costura del sur de Europa".

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, durante la presentación, Pimentel ha destacado que "la moda y el talento joven de los diseñadores sevillanos se ha convertido en un activo de desarrollo económico para la ciudad". "Cada vez más, los talleres de diseño en Sevilla son motores que generan rentabilidad, consolidan el emprendimiento local y proyectan la marca Sevilla en los mercados exteriores", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que la estructura de esta 26 edición "evidencia la capacidad de tracción del certamen, todo un referente en el calendario del mundo de la moda internacional".

Por otro lado, el evento concentrará una importante presencia internacional mediante la incorporación de diseñadores de México y de firmas de Colombia como DOB Colombia, Kósmosk by Ona Torras y Emedé. "La industria de la moda es un motor productivo de primer orden para Sevilla y una prioridad estratégica para este equipo de gobierno", ha enfatizado Pimentel.

"Hablamos de un sector que genera empleo directo, atrae inversión extranjera y aporta un valor añadido fundamental a nuestra economía. Nuestro objetivo desde el Ayuntamiento es facilitar su expansión, ofrecer certidumbre al tejido productivo y apoyar grandes plataformas internacionales como SIMA'41 para que la industria local de la moda se traduzca en facturación, competitividad y crecimiento empresarial", ha indicado.

De igual forma, Pimentel ha destacado el talento joven que se forma en la escuela de moda de la ciudad, el Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Essdm, en el que, según ha afirmado "sus aulas son hoy una verdadera cantera de profesionales que ya figuran como nombres propios y brillan en el panorama internacional".

"Este empuje, conectado con instituciones académicas de Portugal e Italia a través del programa Essdm Focus, demuestra que los diseñadores formados en Sevilla exportan vanguardia y compiten con garantías en la primera línea de la industria global", ha concluido.