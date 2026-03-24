Semana Santa de Sevilla 2026: la gran novedad del Martes Santo radica en la antigua iglesia jesuita del Sagrado Corazón

Archivo - El cristo de los Javieres, por las calles de Sevilla con motivo del Viacrucis de las Hermandades de 2023, en foto de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hermandad de los Javieres, con el regreso desde Omnium Sanctorum a la que fue su sede fundacional varias décadas después, protagoniza el gran estreno del Martes Santo. La cofradía del Cristo de las Almas y la Virgen de Gracia y Amparo varía, por tanto, su recorrido y su horario al dejar atrás el templo mudéjar de la calle Feria y salir desde la antigua iglesia jesuita del Sagrado Corazón de Jesús, anexa al Conservatorio de Música Cristóbal de Morales.

Atendiendo al orden del día, la nómina de la jornada, que cada año experimenta variaciones, queda de la siguiente forma: El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, La Bofetá, Los Estudiantes y Santa Cruz.

El Cerro pasará a la vuelta por la Cuesta del Bacalao, la Alfalfa y el barrio de San Bernardo. El viejo arrabal constituye un estreno para esta cofradía de tres pasos --el Nazareno de la Humildad, el Cristo del Desamparo y Abandono y la Virgen de los Dolores--. Los nazarenos discurrirán por las calles Almonacid, Campamento y Clara Campoamor.

Los Javieres pondrá su austera cruz de guía en la calle a las 19,50 horas. Tomará por Jesús del Gran Poder, pero no dirección a la Campana, sino hacia Santa Bárbara, y por Trajano llegará al Duque. La vuelta la hará por Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arfe, Castelar, Gamazo, Zaragoza, Badajoz, Plaza Nueva, Méndez Núñez, la Magdalena, O'Donnell, la Campana y Jesús del Gran Poder para no inteferir con el regreso del Dulce Nombre. La entrada la efectuará en torno a las 1,30 horas del Miércoles Santo.

El Dulce Nombre (La Bofetá) saldrá desde la parroquia de San Lorenzo a las 19,22 horas. El cortejo de nazarenos de túnica de cola blanca con la cruz trinitaria sobre el antifaz del mismo color volverá por Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Delgado, Trajano, Santa Bárbara y Jesús del Gran Poder. La entrada está fijada sobre las 3,00 horas.

En cuanto a Santa Cruz, con cambios también en el itinerario respecto a la pasada Semana Santa, llegará a Almirantazgo por la Avenida de la Constitución, Adolfo Rodríguez Jurado, Plaza del Ministro Indalecio Prieto y Tomás de Ibarra. Retrasará su salida desde su templo de Mateos Gago 15 minutos, con lo que las puertas se abrirán a las 20,05 horas.

San Esteban saldrá a las 14,40 horas y fija la hora de entrada a las 23,15 horas. Por su parte, la cruz de guía de La Candelaria empezará a recorrer los primeros metros de la estación de penitencia a las 15,30 horas, mientras que la entrada del paso de la Virgen se producirá a las 1,00 horas.

Por otro lado, San Benito establece su hora de salida a las 16,00 horas y fija la hora de entrada a las 2,05 horas, y Los Estudiantes adelanta su salida a las 18,30 horas, en un recorrido de ida desde Puerta Jerez y Almirantazgo.

ITINERARIOS COMPLETOS DE LA JORNADA

La hermandad del Cristo del Desamparo y Abandono, Jesús de la Humildad y la Virgen de los Dolores efectuará su salida a las 11,40 horas. Recorrerá las calles Afán de Ribera, Aragón y Avenida de Hytasa, en su barrio, y por Ramón y Cajal y Enramadilla, alcanzará la Puerta de Jerez, desde donde tomará en dirección a Arfe y García de Vinuesa. Llegará a la Campana (16,40 horas) desde la Plaza Nueva. El regreso lo hace por Alemanes, Cuesta del Bacalao, Alfalfa, Santa María la Blanca, Eduardo Dato y el ya citado barrio de San Bernardo. Desde Clara Campoamor se encaminará a Ramón y Cajal, Hytasa, y Afán de Ribera. La entrada del palio está prevista a las 2,40 horas.

La cofradía del Cristo de la Salud y Buen Viaje y María Santísima de los Desamparados saldrá de su iglesia de San Esteban a las 14,40 horas y discurrirá por Águilas, Plaza de San Ildefonso, Plaza de San Leandro, Alhóndiga, Plaza de San Pedro, Encarnación, Laraña, Orfila, y Plaza del Duque de la Victoria (lado oeste). Pedirá la venia a las 17,45 horas y al salir de la Catedral tomará por Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Pescadería, Alfalfa, y Plaza de Pilatos y San Esteban. Su estación de penitencia finalizará a las 23,15 horas.

La tercera en la nómina del día es la hermandad de Jesús de la Salud y María Santísima de la Candelaria, que saldrá de la parroquia de San Nicolás a las 15,30 horas. Por Muñoz y Pabón y Cabeza del Rey Don Pedro llega a la Alfalfa, y desde Alcaicería y la antigua plaza del Pan accederá al Salvador, Cuna, y Trajano. La venia en Campana está prevista a las 18,32 horas. Regresará por la Plaza del Triunfo (lado de la Catedral), Miguel Mañara, Puerta de Jerez, Jardines de Murillo (paseo de Catalina de Ribera), Cano y Cueto y San José. El palio entrará a la una de la madrugada.

Desde San Benito llegará la hermandad de la Sagrada Presentación de Jesús al Pueblo, el Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de la Encarnación Coronada (tres Pasos), que pondrá su cruz de guía en Luis Montoto a las 16,00 horas. Discurrirá por la Puerta de Carmona, Muro de los Navarros y Santiago, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, Laraña, Javier Lasso de la Vega, y plaza del Duque (lado este). Comenzará la carrera oficial a las 19,25 horas. De vuelta tomará por Álvarez Quintero, Argote de Molina, Cuesta del Rosario, Plaza de Pilatos, San Esteban y Luis Montoto. El palio entrará a las 0,25 horas.

En quinto lugar, en cuanto al paso por la carrera oficial, figura la hermandad del Cristo de las Almas y María Santísima de Gracia y Amparo, que abrirá las puertas de su nueve sede a las 19,50 horas, solicitará la venia a las 20,44 horas y el palio de la Virgen estará de nuevo en su templo a las 1,30 horas.

Muy cerca de este último templo radica la hermandad de Jesús ante Anás y María Santísima del Dulce Nombre. Saldrá de la parroquia de San Lorenzo a las 19,22 horas y recorrerá, como es habitual en ellos, Cardenal Spínola, Gavidia, Plaza de La Concordia, Las Cortes y Jesús del Gran Poder. La venía está prevista a las 21,09 horas. De vuelta a su barrio, discurrirá por Argote de Molina, Placentines, Francos, Salvador, Cuna, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Delgado, Trajano, Santa Bárbara y Conde de Barajas. Las puertas del templo se cerrarán pasadas las 3,00 horas.

La corporación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia (Los Estudiantes) saldrá de la Capilla de la Universidad a las 18,30 horas. Su recorrido comprende la lonja universitaria, San Fernando, Avenida de la Constitución, Tomás de Ibarra, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Castelar, Gamazo, Zaragoza, Carlos Cañal, Méndez Núñez, y O'Donnell. El fiscal de cruz de guía llegará al palquillo a las 21,49 horas. Desde la Catedral, las interminables filas de penitentes irán por Miguel Mañara, Plaza de La Contratación, San Gregorio, Puerta de Jerez, San Fernando y Doña María de Padilla. El palio entrará a las 1,45 horas.

Por último, la cofradía de Santa Cruz, con el Cristo de las misericordias y la Virgen de los Dolores, saldrá a las 20,05 horas y se encaminará por Mateos Gago, Rodrigo Caro, Plaza de La Alianza, Joaquín Romero Murube, Plaza del Triunfo (lado Muralla), Arco del Postigo, Dos de Mayo, Castelar, Gamazo, Joaquín Guichot, Plaza Nueva y Tetuán. La última venia de la jornada se realizará a las 22,55 horas. De vuelta discurrirá por la Plaza del Triunfo (lado de la Casa de la Provincia), Plaza de La Alianza y Rodrigo Caro. Finalizará su estación a las 1,40 horas.