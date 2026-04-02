Semana Santa de Sevilla 2026: una modificación horaria que afecta a las seis cofradías

Archivo - El Señor de la Sentencia, de la hermandad de la Macarena, en la Madrugada del Viernes Santo de 2025. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Madrugada continúa sin cambios en el orden de paso de las seis hermandades que componen la nómina, pero este año se ha aprobado una modificación horaria importante en cuanto al inicio de la carrera oficial, de modo que la venia que pedirá El Silencio en el palquillo de la Campana se efectuará a la una de la madrugada, 15 minutos antes de lo habitual.

Por lo demás, la hermandad del Gran Poder discurrirá por la Plaza del Triunfo por el lado del Alcázar; La Macarena recupera en la ida la calle Correduría y de vuelta a su basílica pasará por Escoberos, Muro y Resolana, mientras que la Esperanza de Triana tomará por Victoria y Rodrigo de Triana a su regreso a la capilla de los Marineros. Los Gitanos rodeará las Setas tras salir de Alcázares para evitar el cajón de obras en el eje Encarnación-Imagen.

ITINERARIOS COMPLETOS

El Silencio (Iglesia de San Antonio Abad)

Salida del templo: 0,45 horas

Venia en la Campana: 1,00 hora

Entrada del palio: 6,05 horas:

El Silencio, Alfonso XII, Plaza del Duque, carrera oficial, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Francos, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Orfila, Daoiz, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Plaza del Duque (lado oeste), Alfonso XII y El Silencio.

El Gran Poder (Basílica del Gran Poder)

Salida del templo: 0,35 horas

Venia en la Campana: 1,39 horas

Entrada del palio: 7,45 horas:

Plaza de San Lorenzo, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder, carrera oficial, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Arco del Postigo, Arfe, Adriano, Santas Patronas, Gravina, Pedro del Toro, Bailén, Plaza del Museo, San Vicente, Cardenal Cisneros, Jesús de la Vera Cruz, Baños, Cardenal Spínola y Plaza de San Lorenzo.

La Macarena (Basílica de la Macarena)

Salida del templo: 0,00 horas

Venia en la Campana: 2,50 horas

Entrada del palio: 13,30 horas:

Plaza de la Esperanza Macarena, Arco, Resolana, Feria, Correduría, Alameda, Trajano, Plaza del Duque, carrera oficial, Alemanes, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Salés y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Santa Ángela de la Cruz, San Juan de la Palma, Feria, Relator, Parras, Escoberos, Muro, Resolana, Don Fadrique y Arco de la Macarena y plaza de la Esperanza Macarena.

El Calvario (Parroquia de la Magdalena)

Salida del templo: 4,05 horas

Venia en la Campana: 4,38 horas

Entrada del palio: 8,10 horas:

San Pablo, Murillo, Plaza de la Magdalena, O'Donnell, carrera oficial, Plaza del Triunfo (lado de la Catedral), Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Puerta del Arenal, Castelar, Molviedro, Doña Guiomar, Zaragoza y San Pablo.

Esperanza de Triana (Capilla de Los Marineros)

Salida del templo: 1,19 horas

Venia en la Campana: 5,06 horas

Entrada del palio: 13,45 horas:

Pureza, Plaza del Altozano, Puente de Isabel II, Reyes Católicos, Puerta de Triana, Zaragoza, Madrid, Plaza Nueva, Tetuán, Velázquez, O'Donnell, carrera oficial, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arco del Postigo, Dos de Mayo, Arfe, Adriano, Pastor y Landero, Reyes Católicos, Puente de Isabel II, Altozano, San Jacinto, Victoria, Rodrigo de Triana, Plazuela de Santa Ana, Párroco Don Eugenio y Pureza.

Los Gitanos (Santuario de Jesús de la Salud)

Salida del templo: 2,30 horas

Venia en la Campana: 6,32 horas

Entrada del palio: 13,45 horas:

Plaza Señor de la Salud, Valle, Matahacas, Plaza de San Román, Peñuelas, Doña María Coronel, Dueñas, Santa Ángela de la Cruz, Alcázares, Encarnación, Laraña, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesús de Gran Poder, y Plaza del Duque, carrera oficial, Alemanes, Álvarez Quintero, Argote de Molina, Placentines, Francos, Cuesta del Rosario, Jesús de las Tres Caídas, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Almirante Apodaca, Juan de Mesa, Ponce de León, Escuelas Pías, Pinto, Valle y Plaza Señor de la Salud.