Semana Santa Sevilla 2026: salen a la calle los primeros nazarenos en seis barrios este Viernes de Dolores

Archivo - Detalle de un nazareno de la Hermandad de Pino Montano - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este Viernes de Dolores seis barrios de la ciudad de Sevilla van a ver a los primeros nazarenos de las vísperas de la Semana Santa en puntos como Pino Montano, Bellavista o el Casco Antiguo.

A las 17,00 horas sale la primera cruz de guía de la Semana Santa sevillana en el barrio de las 3.000 viviendas. Por segundo año, Bendición y Esperanza sale con su hermanos vestidos de nazarenos por las calles de uno de los barrios más empobrecidos del país. Los nazarenos con túnicas blancas y verdes recorreran las calles del Polígono Sur hasta las 2,00 horas llegando antes a la parroquia de Santa Genoveva.

Más tarde a las 17,45 sale la hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor en Pino Montano. La corporación es una de las más numerosas de las vísperas con cerca de mil nazarenos. Ha cambiado partes del recorrido debido a las obras del metro, saliendo de la calle Corral de los Barquilleros, se transita por la calle Mar de Alborán en ambos sentidos para rodear la obra y poder entrar en el Pasaje Travesía de la Consolación. Fija su horario de entrada a las 2,20 horas del Sábado de Pasión.

La Misión pondrá su cruz de guía en la calle a las 18,15 horas recorriendo el barrio del Heliopolis llegando hasta el Hospital Virgen del Rocío donde visitará a las personas allí ingresadas. La corporación tiene previsto entrar a su sede a las 1,00 horas.

Más al sur de la ciudad, Bellavista empezará a ver nazarenos por su calles a las 18,30 horas. La hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Remedios y María Santísima del Dulce Nombre en sus Dolores y Compasión deja de salir por la carpa del patio interior de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y Dulce Nombre, para salir por los jardines de la Parroquia a la calle Guadalajara, continuando por la calle Asensio y Toledo y llegar a la calle Soria para continuar por su itinerario de 2025. Asimismo, elimina la calle Vigo para continuar por la calle Espejos, calle Guadalajara, plaza de las Cadenas, calle Lagunas y continuar por calle Almenas. Entrará sobre las 1,45 horas.

De la Parroquia del Sagrario de la Catedral saldrá el Cristo de la Corona a las 19,00 horas. La corporación de ruán morado ha cambiado su recorrido dejando de pasar por la calle Fray Ceferino González para pasar por Tomas de Ibarra, Santander y Santo Tomás. Modifica su horario de salida y entrada, entrando a las 23,15 horas.

Por último, Triana verá nazarenos de ruán verde a partir de las 20,00 horas. La hermandad de Pasión y Muerte recorrerá puntos como Evangelista, Rodrigo de Triana, Pureza o San Jacinto, pasando por la Parroquia de Santa Ana.