Semana Santa Sevilla 2026: estos son los horarios de Tussam y los cortes de tráfico

Archivo - Autobús de Tussam circulando por el centro de la ciudad. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado sobre el plan de movilidad de cara a la Semana Santa de este año, condicionado por la la ejecución de las obras de construcción del Carril Bus Segregado para BTR, tramo Santa Justa-Plaza del Duque, que tendrán afección sobre las Plazas de la Encarnación y Ponce de León y la calle Imagen, durante las fechas de aplicación del presente plan.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el corte total de la Campana se llevará a cabo durante la segunda fase del plan desde el martes 24 de marzo al sábado 28 de marzo. Dicho corte de tráfico será total y permanente desde las 10 horas del martes 24 de marzo hasta el Domingo de Resurrección.

Por otro lado, se habilita una nueva zona para carga y descarga en la plaza del Duque de la Victoria, frente al antiguo Teatro Duque La Imperdible, además de las ya existentes en dispositivos de años anteriores. Se mantiene el horario ampliado de carga y descarga para vehículos ciclomotores eléctricos con capacidad máxima de 8 barriles.

Estos vehículos tendrán ampliado su horario de carga y descarga desde el Viernes de Dolores hasta el Jueves Santo excepto Domingo de Ramos. Podrán realizar sus funciones hasta las 14,30 horas, con el condicionante de sus labores se realicen a una distancia igual o superior a un radio de 500 metros de los puntos de salida o paso de cofradías.

Por otra parte, se mantiene igualmente respecto a 2024 la parada provisional de Taxis en Paseo de Roma frente al Hotel Alfonso XIII, en la dársena habilitada para parada Coches de Caballos sentido Paseo de las Delicias. Estará habilitada a partir de las 21,00 h y con dos filas de espera.

El Ayuntamiento va a habilitar el aparcamiento situado al lado de la parada de metro de Blas infante como aparcamiento disuasorio para la utilización tanto del metro como de la línea 41 que tiene una parada justo enfrente.

Ese aparcamiento contará con más de 1.300 plazas pudiendo aparcar incluso autobuses.

TUSSAM

En cuanto a los autobuses, Tussam incrementa durante la Semana Santa la oferta de transporte público en un 20 % respecto de una semana normal con los mismos tipos de días.

Además, este año se ha programado un incremento de oferta respecto del año pasado del 2 %, que se eleva al 3 % el Domingo de Ramos, lo que significa un incremento de entre 12 y 16 coches en servicio dependiendo del día y periodo horario.

El Lunes, Martes y Miércoles Santo el horario de comienzo del servicio será a las 6,00 horas, y el resto de los días, a las 7,00 horas (incluido Sábado Santo). En la Madrugada del Jueves al Viernes Santo existirá servicio nocturno ininterrumpido de algunas líneas.

Las líneas 13 y 14 con terminal en Plaza del Duque se trasladan a la Alameda desde el martes 24 de marzo. Asimismo, las líneas en Ponce de León pasan a Puerta Osario desde las 14,00 horas de Domingo de Ramos a Sábado Santo.

También ha varios cambios puntales en algunas líneas como la 13 que el Domingo de Ramos, está limitada en Barqueta por la tarde, el Viernes Santo establece su terminal en Barqueta hasta las 13,00 h, y desde esa hora en Alameda. La línea 14, el Domingo de Ramos está limitada en Barqueta por la tarde y el Viernes Santo sin servicio por la mañana, comenzando a las 14,00 h desde Alameda.

Por otro lado, las líneas 40 y 43 estarán sin servicio por la tarde desde las 14,00 horas y el Viernes Santo no prestarán servicio durante todo el día. Las líneas 21, 41 y EA estarán imitadas en Puerta Jerez en aquellos periodos en los que se encuentre cortado al tráfico el Paseo Colón, principalmente el Viernes Santo.

La línea 38 prestará servicio sin el refuerzo habitual a la UPO y entrando siempre al Pítamo y a la UPO. Su horario, desde las 6,00 horas en laborables, y desde las 7:00 horas en Sábado Santo y festivos.

La línea C5 estará sin servicio de Domingo de Ramos a Sábado Santo. El Metrocentro prestará servicio con terminal en Archivo de Indias. Última salida desde Archivo de Indias a la 1,30 horas, aproximadamente, todos los días, excepto Madrugada del Jueves al Viernes Santo, con servicio ininterrumpido. Se producirán afecciones puntuales por el paso de cofradías.

Las líneas 60, LE, LN, LS y CJ tendrán servicio y horario de funcionamiento habitual, excepto la línea CJ, que también funcionará los festivos con su horario habitual. La línea A-7 queda limitada en la Alameda, y cuando no sea posible, circulará por la Ronda Histórica hasta José Laguillo.