Sepes recibe oficialmente la antigua cárcel de La Ranilla en Sevilla y planifica la urbanización para 240 VPO

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Antigua Prisión De La Ranilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha informado sobre la reciente entrega a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) de los terrenos de la antigua cárcel de La Ranilla, en Sevilla, y ha apostillado que planifica la urbanización de los mismos con el objetivo de destinarlos a la construcción de vivienda protegida. Tras la aprobación el pasado octubre del traspaso de ocho antiguos suelos penitenciarios, propiedad del Ministerio del Interior a la Entidad Pública Empresarial de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Sepes), para su transformación en nuevos espacios residenciales, se llevará a cabo en la zona la construcción de 240 viviendas.

En una respuesta escrita del Gobierno a preguntas registradas por el Grupo Popular en el Congreso, consultada por Europa Press, ha especificado que se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla, que han llevado a la conclusión de que si bien el ámbito cuenta con un proyecto de reparcelación aprobado, es necesario finalizar la urbanización de la calle que da frente a las parcelas que se adscribirán a Sepes, y que se redactará un proyecto técnico para llevar a cabo esta actuación.

La medida se enmarca en la política estatal de creación de un parque de vivienda asequible, tras la autorización del Consejo de Ministros para la reasignación de activos inmobiliarios penitenciarios a Sepes y la revisión del Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP).

Además, según prosigue, Sepes ya ha realizado estudios preliminares y trabajos previos, y el pasado 12 de noviembre de 2025 se formalizó el acta de entrega de los terrenos por parte de la Administración General del Estado, previamente adscritos a la sociedad Siepse.

Tal y como enmarcó la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en el mencionado mes, el proyecto de Ranilla requiere una fase previa de demolición y actualización urbanística antes de iniciar las obras de edificación. Se trata de una actuación dentro del Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios de 1991, que promueve la reutilización de espacios públicos en desuso para dar respuesta a las necesidades actuales de vivienda.

En total, los ocho suelos transferidos permitirán la promoción de 1.332 viviendas en distintas comunidades autónomas, con un valor conjunto estimado de 78 millones de euros y que están ubicados en Madrid, Córdoba, Alicante, Huesca, Zaragoza, Segovia y Burgos.

Estas ocho parcelas corresponden al tercer paquete en materia de transferencia de suelos y se suma a los 17 cuarteles militares que el Ministerio de Defensa traspasó hace unos meses, así como las más de 55.000 viviendas correspondientes al traspaso de la Sareb realizado en julio.