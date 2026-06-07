El servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla imparte formación para mejorar la respuesta ante emergencias

El servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla imparte formación y realiza simulacros para mejorar la respuesta ante una emergencia. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Sevilla imparte formación y realiza simulacros para mejorar la respuesta ante una emergencia. Concretamente esta semana los voluntarios han visitado la sede de Adca integración, una asociación de familias que han sufrido en primera persona las consecuencias del daño cerebral adquirido, favoreciendo la prevención con personas especialmente vulnerables.

Así lo ha comunicado el Consistorio en una nota, donde ha detallado que cuenta con un registro de planes de autoprotección que facilitan las labores de actuación de los servicios ante una emergencia. En la actualidad, hay registrados más de 2.000 planes de autoprotección y/o emergencias de edificios y/o actividades. Estos planes se integran en el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad y su uso está disponible por parte del Cecop y Servicios Operativos de Seguridad y Emergencias.

La Norma Básica de Autoprotección (R.D. 393/2007) es la que regula tanto el contenido mínimo como la obligatoriedad de disponer de ellos y su implantación. Según ha precisado el ayuntamiento hispalense, en la actualidad el 50% de los planes registrados son de actividades obligadas y el otro 50% de actividades que sin ser obligatorios los implantan de forma voluntaria por cuestiones de calidad y mejoras de seguridad y la prvención, como es el caso de este simulacro en el que se protege a personas especialmente vulnerables.

Los planes de autoprotección constituyen la organización de los recursos propios de los edificios y actividades para "ganar tiempo y ser más efectivos cuando ocurre una emergencia". Básicamente indican las acciones y medidas a tomar por los usuarios del edificio cuando una emergencia ocurre. Sirven para garantizar la alarma, evacuación y socorro de los usuarios o público que se encuentran dentro de los mismos.