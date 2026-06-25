Las Setas de Sevilla acogerán en un evento gratuito la presentación de la nueva cerveza premium 'Cruzcampo 1904'

Nueva cerveza de Cruzcampo - CRUZCAMPO

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruzcampo ha anunciado este jueves la presentación el próximo día 30 de junio de su nueva cerveza premium 'Cruzcampo 1904' en un evento público y gratuito en Las Setas de Sevilla.

En un comunicado, la marca ha señalado que este evento se enmarca en su estrategia 'Con Mucho Acento', que ha destacado figuras andaluzas como Lola Flores o María José Llergo.

La cita pretende generar un "formato íntimo y especial" para presentar la cerveza en Las Setas, un emplazamiento "que se ha convertido en los últimos años en uno de los espacios más reconocibles de la ciudad".

El evento marca el inicio de la presentación pública de la nueva 'Cruzcampo 1904', una cerveza de doble fermentación con la que la marca amplía su universo dentro del segmento premium.