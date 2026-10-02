Sevilla abre las marchas andaluzas por la vivienda tras el rechazo de los decretos: "Nos niegan una vida digna"

Concentración en Sevilla por el derecho a la vivienda. - FRANCISCO J.OLMO

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Sevilla han acogido este viernes la primera de las manifestaciones convocadas en las provincias andaluzas durante este fin de semana contra los desahucios y en defensa del derecho a una vivienda digna, precisamente en una jornada que ha quedado marcada por la negativa del Congreso de los Diputados a convalidar los dos decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros.

"Hoy el Congreso ha votado que sigan echando a la gente de sus casas, que siga habiendo desahucios. Ha votado en contra de que podamos hacer un proyecto de vida y desarrollar nuestra vida de forma digna. Solo nos queda manifestarnos y organizarnos hacia una huelga general", ha afirmado el portavoz del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, Jaime Jover, en declaraciones a los medios.

Al grito de consignas como "Los invasores son los inversores" y portando carteles con mensajes como "La vivienda nos cuesta la vida" y "Casas para vivir, no para invertir", miles de personas -- unas 15.000 según el Sindicato de Inquilinas -- han recorrido las calles del centro de la capital andaluza en una marcha que ha partido de Las Setas y ha pasado por Puerta de Osario, Menéndez Pelayo y San Fernando hasta llegar al Palacio de San Telmo.

De hecho, el sindicato se ha marcado ahora como objetivo extender las movilizaciones a los barrios, crear comités territoriales y organizar a las personas que durante la última semana les han trasladado sus problemas habitacionales.

"A aquellos que nos han trasladado que no pueden pagar el alquiler, que comparten habitación o piso en condiciones precarias, y a toda la gente que se ha dirigido al Sindicato de Inquilinas para preguntar por su contrato, por problemas con los caseros o incluso por desahucios", ha apuntado Jover, quien ha señalado que la intención es movilizar a estas personas para "presionar" a las instituciones competentes.

La manifestación, no obstante, no ha sido la única expresión de protesta por la situación de la vivienda presente en estos momentos en la ciudad. Desde el lunes, Las Setas acogen una acampada en defensa de "una vida digna", que por el momento prevé mantenerse en la zona.

Este asentamiento reúne más de un centenar de tiendas de campaña y a más de 300 manifestantes, según las cifras facilitadas por sus participantes.

"La acampada es autónoma, pero por el momento parece que se quedan. El Sindicato de Inquilinas la ha liderado hasta ahora, pero hay muchos otros colectivos, de vivienda y de otro carácter. Esta noche, seguramente, tendremos otra asamblea y decidiremos", ha subrayado el portavoz.

En contexto, un total de siete provincias andaluzas cuentan con convocatorias de movilizaciones por el derecho a la vivienda entre este viernes y el próximo domingo, con marchas y concentraciones, además de en Sevilla, en Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, Almería y Córdoba, así como en Jerez de la Frontera (Cádiz). Las protestas coinciden con la continuidad de las acampadas en la plaza de la Constitución de Málaga y en la plaza del Palillero de Cádiz.