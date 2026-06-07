Sevilla acoge del 8 al 11 de junio el Foro de Políticas Icann86, un encuentro internacional de gobernanza de internet

Cartel del Icann86 que se celebra en Sevilla del 8 al 11 de junio. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha destacado que Sevilla acogerá del 8 al 11 de junio el Foro de Políticas Icann86, uno de los encuentros internacionales más relevantes en materia de gobernanza y coordinación de Internet, que reunirá en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) a representantes de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y expertos de la comunidad técnica procedentes de todo el mundo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la reunión, organizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España junto a la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (Icann), servirá para abordar cuestiones estratégicas relacionadas con el funcionamiento global de Internet, la seguridad y resiliencia de los sistemas de nombres de dominio, la lucha contra los usos indebidos de la red, el acceso a los datos de registro de dominios o la ampliación del acceso multilingüe a Internet.

Durante cuatro jornadas, Sevilla se convertirá en el epicentro de los debates sobre las infraestructuras técnicas que permiten el funcionamiento de Internet a escala global y que afectan diariamente a más de seis mil millones de usuarios en todo el mundo.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha valorado muy positivamente la celebración de este importante foro internacional en la ciudad.

"Es una magnífica noticia para Sevilla que Fibes vuelva a convertirse en punto de encuentro de algunos de los principales expertos y responsables internacionales en materia de tecnología, innovación y gobernanza digital. La celebración de ICANN86 demuestra la capacidad de nuestra ciudad para albergar grandes congresos y eventos de carácter global, reforzando nuestro liderazgo en el segmento del turismo MICE y de congresos", ha subrayado.

Asimismo, Moreno ha destacado el impacto económico y promocional que supone la llegada de cientos de profesionales internacionales a la ciudad.

"Estos encuentros generan actividad económica, empleo y oportunidades de negocio, pero también proyectan la imagen de una Sevilla moderna, preparada y competitiva para acoger eventos de primer nivel en sectores estratégicos para el futuro. La combinación de nuestras infraestructuras, nuestra conectividad y nuestra oferta cultural y turística nos sitúa como un destino cada vez más atractivo para el turismo de congresos y reuniones", ha reseñado.

En esta línea, la edil de Turismo y Cultura ha subrayado que "la celebración de Icann86 en Sevilla consolida el "excelente trabajo" que se viene realizando desde Fibes para atraer eventos internacionales de gran impacto y "contribuye a posicionar a la ciudad en ámbitos vinculados a la innovación, la digitalización y la economía del conocimiento".

La Icann, organización creada en 1998, es la entidad responsable de coordinar los identificadores únicos que permiten el funcionamiento de Internet a nivel mundial, incluyendo el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y las direcciones IP.

La reunión de Sevilla será la segunda reunión pública de la organización que se celebra en España, tras la celebrada en Barcelona en 2018. El Foro de Políticas ICANN86 se desarrollará en formato híbrido, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de asistentes de todo el mundo.