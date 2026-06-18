Sevilla acoge el desembarco en España de SHIO Skin, firma especializada en ácido hipocloroso

Presentación en Sevilla de la firma especializada Shio Skin - ABADES

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El espacio Muelle 21 ha sido acogido la presentación en Sevilla de SHIO Skin, firma especializada en ácido hipocloroso que inicia su expansión en el mercado español con un encuentro que ha reunido a profesionales de la salud, la dermocosmética y creadores de contenido.

Durante el acto, los responsables de la compañía han presentado las propiedades de este compuesto, conocido por su acción antimicrobiana, calmante y purificante, y su creciente presencia en el cuidado de pieles sensibles, irritadas o con tendencia acneica.

Con este lanzamiento, Shio Skin inicia oficialmente su presencia en el mercado español. Durante el acto, Dianella Schiaffino, Brand Manager, y , José Iraburu, CEO de SHIO Skin, compartieron la visión de la marca y el crecimiento que el ácido hipocloroso experimenta.

El encuentro reunió a profesionales del ámbito de la salud y la dermocosmética, creadores de contenido y representantes del sector para conocer las propiedades de este compuesto.