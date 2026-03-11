Sevilla acoge el rodaje de la miniserie internacional de Netflix 'La edad de la inocencia'

La delegada de Cultura, Angie Moreno, durante el rodaje de la miniserie de Netflix 'La edad de la inocencia' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Sevilla acoge estos días el rodaje de la miniserie internacional de Netflix 'La edad de la inocencia', que encara sus últimas jornadas de grabación en la capital andaluza. El proyecto, producido en España por Ánima Stillking Films, está basado en la novela homónima de Edith Wharton y cuenta con guion adaptado por Emma Frost. Está protagonizado por Camila Morrone, Kristine Froseth y Ben Radcliffe.

Según ha asegurado el Consistorio en una nota, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado que la "elección de Sevilla como escenario para una producción internacional de esta magnitud vuelve a demostrar que la ciudad es un plató natural de primer nivel", al tiempo que ha enmarcado que cuenta "con un patrimonio único, infraestructuras adecuadas y profesionales altamente cualificados que hacen posible acoger rodajes de primer nivel".

Por otro lado, ha subrayado que "los rodajes generan empleo, actividad económica y promoción internacional", por lo que, según el Consistorio, este tipo de producciones "suponen una importante oportunidad para la ciudad".

En los últimos meses, la oficina municipal de rodajes ha acogido unas 50 solicitudes correspondientes a proyectos nacionales e internacionales. Las solicitudes incluyen largometrajes, series, programas de televisión, videoclips de artistas, documentales, cortometrajes y spots publicitarios que han elegido distintos enclaves de Sevilla como escenario.