Sevilla acogerá del 5 al 11 de octubre la Copa Nadia de Tenis 2025

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández (d), junto al alcalde de Sevilla, raqueta en mano, en la presentación de la Copa Nadia de Tenis, en el Ayuntamiento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha asistido a la presentación de la Copa Nadia de Tenis 2025, "evento deportivo de referencia" en la provincia del que la Diputación es patrocinadora principal y que tendrá lugar del 5 al 11 de octubre en el Centro de Tecnificación de Tenis Blas Infante, sede de la Federación Andaluza de Tenis.

"Estamos muy contentos y orgullosos de formar parte de esta Copa", ha mencionado el diputado, recordando que la institución provincial "apoya desde siempre a los clubes, a las federaciones y sobre todo al deporte femenino", tal como señaña la institución provincial en una nota de prensa.

En este sentido, Fernández ha afirmado que "estas jugadoras son y serán referentes para las generaciones futuras, haciendo del tenis un deporte de primera línea en nuestra provincia".

Por último, el diputado provincial ha deseado suerte a todas las participantes y ha subrayado que esta cita también forma parte del circuito profesional ITF World Tennis Tour, con una dotación de 30.000 dólares en premios, repartiendo 35 puntos WTA, y atrayendo a jugadoras de todo el mundo.