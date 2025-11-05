Sevilla acogerá una conferencia extraordinaria con los decanos de Derecho de todo el país el 6 y 7 de noviembre

Archivo - Acto en la Universidad Pablo de Olavide. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la Universidad de Sevilla (US) serán las encargadas de acoger una conferencias extraordinaria en la que participaran los decanos de 72 facultades de Derecho del país. Será los próximos 6 y 7 de noviembre.

Según una nota de prensa remitida por la institución, el encuentro comienza el jueves a las 17,00 en la UPO con un acto en el que intervendrán el rector, Francisco Oliva Blázquez; el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera de las Heras, el presidente de la Conferencia, Javier Fernández-Teruelo Núñez, así como los decanos de Derecho de la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide, Fernando Llano Alonso y César Hornero Méndez.

Durante el acto, se abordarán el actual modelo de máster en Abogacía y Procura y, de modo especial, el formato de las pruebas de acceso a la profesión. Asimismo, se formularán propuestas de mejora relativas al Trabajo de Fin de Grado (TFG) en los estudios de Derecho.

En el análisis y debate sobre ambos temas, participarán el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García Pascual y la secretaria general para la Innovación y Calidad de la Justicia del Ministerio de Justicia, Sofía Puente Santiago.

La Conferencia de Decanas y Decanos de facultades de Derecho de España tiene como objetivos fomentar, mejorar y coordinar los estudios de Derecho en las distintas facultades mediante la creación de foros de debate e intercambio abiertos a todas las universidades españolas sobre temas de interés para las titulaciones universitarias de la rama del Derecho.