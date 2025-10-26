Sevilla acogerá un encuentro mundial de los líderes de la aviación, con más de 500 profesionales y 60 aerolíneas

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este domingo a través de la Delegación de Turismo y Cultura de que la capital andaluza será sede por primera vez del APG World Connect 2025, el encuentro mundial de los líderes de la aviación que organiza cada año Air Promotion Group (APG), la red global de representantes de aerolíneas. Este congreso internacional, que se celebrará del 29 al 31 de octubre, reunirá en la capital andaluza a más de 500 altos ejecutivos y profesionales del sector aéreo, entre ellos 60 aerolíneas y 120 miembros de APG procedentes de todo el mundo.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, será el colaborador principal de este evento, consolidando su apuesta por la internacionalización y por la mejora de la conectividad aérea de la ciudad. En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado en una nota de prensa que la elección de Sevilla "es una gran noticia para Sevilla, para sus conexiones aéreas y para su economía" y ha añadido que "este encuentro reunirá en nuestra ciudad a más de 500 ejecutivos y líderes de la aviación del más alto nivel.

"Hablamos de los profesionales que, en sus respectivas compañías, deciden qué nuevas rutas se abren y qué destinos se incorporan a los mapas aéreos del mundo. Que conozcan Sevilla de primera mano supone una oportunidad excepcional para fortalecer nuestra conectividad internacional". Asimismo, la edil de Cultura y Turismo ha subrayado que "el Ayuntamiento ha apostado de manera decidida por traer este evento a Sevilla. Hemos trabajado para mostrar a la organización que nuestra ciudad reúne todas las condiciones para acoger un congreso de este nivel: infraestructuras, capacidad hotelera, calidad de vida, atractivo cultural y un aeropuerto en crecimiento".

APG World Connect se ha consolidado como una de las citas internacionales más influyentes del sector de la aviación comercial. Cada año, el congreso reúne a alrededor de 100 directivos de las principales aerolíneas del mundo, junto a representantes de grupos de viajes globales, aeropuertos, sistemas de distribución, empresas tecnológicas y organismos internacionales del transporte aéreo. Entre los ponentes y asistentes confirmados para la próxima edición destacan nombres como Tim Clark (CEO de Emirates), altos ejecutivos de Delta Airlines, TAP Air Portugal, Air Arabia, American Airlines, y la participación institucional de Salomé Zourabichvili, presidenta de Georgia, entre otros líderes mundiales.

Durante el encuentro se abordarán las tendencias, desafíos y oportunidades del sector, desde la evolución del modelo de distribución y las estrategias de marketing, hasta la digitalización, la sostenibilidad, los cambios regulatorios y las nuevas demandas de los pasajeros. "Este tipo de foros generan un enorme valor añadido para Sevilla. Los grandes decisores de la industria aérea vendrán a conocer nuestra ciudad, su oferta cultural, su atractivo turístico y su potencial económico. Es una oportunidad para posicionarnos como un destino clave para nuevas rutas y alianzas internacionales", ha añadido Angie Moreno.

De igual manera, Moreno ha subrayado el impacto que tendrá el evento en la proyección internacional de Sevilla. "APG World Connect es una plataforma única de networking y de generación de oportunidades comerciales. Que los CEOs de las principales compañías aéreas del mundo se reúnan aquí es una declaración de confianza en Sevilla como ciudad de futuro, innovadora, abierta y conectada".

La organización del congreso prevé una asistencia de más de 450 participantes entre directivos de aerolíneas, representantes institucionales, empresas tecnológicas, touroperadores y medios especializados del sector turístico y aeronáutico. "Este encuentro refuerza la posición de Sevilla como destino para grandes eventos internacionales y pone de relieve la estrecha relación entre cultura, turismo y conectividad aérea. Es, sin duda, una gran oportunidad para la ciudad", ha concluido Angie Moreno.