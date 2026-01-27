Sevilla activa la fase de Preemergencia y cierra parques, cementerio e instalaciones deportivas al aire libre

Archivo - Turistas en las rejas cerradas del Parque de María Luisa que da entrada a la Plaza de España. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado la fase de Preemergencia del Plan Territorial de Emergencias de la ciudad y ha dispuesto el cierre preventivo de parques públicos, del cementerio municipal y de las instalaciones deportivas al aire libre, ante los avisos por el paso de la borrasca 'Joseph' previstos para este miércoles.

Según ha explicado Emergencias Sevilla, gestionado por el Ayuntamiento, en la red social 'X' y recogido por Europa Press, se trata de "una medida preventiva y de anticipación al riesgo para minimizar su impacto en la ciudadanía". "Los recursos municipales están activados para intervenir en caso de necesidad", ha añadido, indicando que una vez finalice el episodio y tras la inspección de los técnicos, se retomará la normalidad.

En este contexto, se ha recomendado extremar las precauciones en los desplazamientos, prestando especial atención al efecto pantalla al conducir, así como en zonas con arbolado y estructuras metálicas. Además, se aconseja recoger los toldos y retirar objetos que puedan caer al vacío. El Ayuntamiento agradece la colaboración de la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde, José Luis Sanz, ha agradecido a los trabajadores municipales y a los servicios públicos el esfuerzo que realizarán durante las próximas horas.