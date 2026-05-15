Sevilla adjudica la redacción de las mejoras del Jardín de Blancanieves y licita un aparcamiento en el Polígono PICA

Archivo - Parque Empresarial PICA en Carretera Amarilla. - PICA - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la adjudicación del servicio de asistencia técnica para redactar el proyecto integral de rehabilitación del Jardín de Blancanieves, situado en el entorno del Parque de María Luisa. El objetivo es avanzar en la recuperación de este espacio verde patrimonial, que lleva más de diez años sin actividad, para transformarlo en un jardín terapéutico, sensorial, inclusivo y biodiverso.

La aprobación de esta asistencia técnica supondrá nueve meses de trabajo para tener el proyecto definitivo que permitirá la recuperación del Jardín de Blancanieves. Este trabajo incluirá el diagnóstico del estado actual del jardín, el diseño de la actuación, la documentación técnica necesaria y la planificación para poder licitar y ejecutar posteriormente las obras, informa en una nota de prensa.

La finalidad es convertir el Jardín de Blancanieves en el primer jardín sensorial de la ciudad, con criterios de accesibilidad universal, salud, inclusión, biodiversidad, restauración ecológica y adaptación al cambio climático. Para ello, se contará con un equipo especializado en ingeniería forestal y agronómica, arquitectura del paisaje, biología de la conservación, diseño inclusivo, accesibilidad universal y pedagogía sensorial.

NUEVO APARCAMIENTO EN EL POLÍGONO CARRETERA AMARILLA

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para la construcción de un nuevo aparcamiento provisional en superficie en el Polígono Industrial Carretera Amarilla (PICA), dando respuesta a una reclamación histórica de los empresarios ante la falta de espacio para estacionamiento en dicho parque empresarial.

El aparcamiento tendrá una superficie total de 2.330 m2 y se ubicará en el espacio delimitado por las calles Roberto Osborne, Rafael Beca Mateos y Asociación. Contará con un total de 83 plazas, de las cuales 19 serán en cordón y 64 en batería (3 para personas con movilidad reducida).

Con una inversión de más de 231.000 euros, el Ayuntamiento refuerza su inversión en los parques empresariales de la ciudad, enmarcando esta nueva actuación en el PICA dentro del plan de mejora e impulso a la red de polígonos industriales sevillanos que viene desarrollando desde el inicio del mandato.