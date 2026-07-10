Sevilla aprueba una convocatoria pública de subvenciones para destinar 400.000 euros a titulares de licencia de taxi

El portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, en la rueda de prensa celebrada en el Consistorio - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria pública de ayudas para destinar 400.000 euros en subvenciones a los titulares de licencia de taxi, destinada a sufragar los costes de las pólizas de seguro obligatorio de responsabilidad civil adscritos a sus respectivas licencias durante el ejercicio de 2026.

Con esta ayuda, desde el Ayuntamiento de Sevilla se pretende impulsar económicamente a un "sector clave" para la prestación de un "servicio público esencial en materia de movilidad en la ciudad", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

La concesión de estas ayudas se realizará por un procedimiento de concurrencia competitiva y se podrá solicitar durante un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la convocatoria aprobada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

"Damos un paso más en el compromiso del alcalde, José Luis Sanz, con un sector estratégico para Sevilla como es el del taxi. Con estos 400.000 euros en ayudas, estamos aliviando una carga económica que afecta directamente a cientos de profesionales, con tarifas de seguros cada vez más elevadas", ha afirmado el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno.

El también concejal de Hacienda ha destacado el respaldo a quienes prestan un servicio público esencial los 365 días del año: "Contribuimos a reforzar la viabilidad de su actividad en un contexto de incremento de costes", ha añadido. "Apostamos por una movilidad pública más fuerte, más competitiva y con mayores garantías para los usuarios, apoyando a quienes hacen posible ese servicio cada día", ha concluido el edil.