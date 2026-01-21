Sevilla "arropa" en Fitur al sector turístico en un pabellón de Andalucía donde "se respira tristeza"

Una de las zonas expositoras contiguas a la que ocupa la provincia de Sevilla en el pabellón 5 de Ifema. - EUROPA PRESS

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sevilla está presente en una nueva edición de la la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), marcada por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), con al menos 42 fallecidos, y ello se nota en el frío ambiente del pabellón 5 de Ifema, que ocupa Andalucía en su totalidad; no solo porque no hay agenda instucional en las distintas provincias sino porque la presencia de profesionales está siendo muy reducida desde las primeras horas de este miércoles.

Los stands ofrecen una inusual imagen, nada que ver con el clásico ajetreo de años anteriores: no hay presentaciones en los escenarios y tampoco, el habitual ensordecedor ruido provocado por la música de ambiente y la simultaneidad de los actos oficiales. En el stand de la Diputación de Sevilla, como en el resto de espacios, las banderas ondean a media asta en este segundo día de luto nacional decretado por el Gobierno de España, y en el pabellón "se respira tristeza" desde que se entra por la puerta: es la percepción más repetida entre los asistentes.

En las zonas de expositores, apenas un par de mesas están siendo ocupadas por los profesionales del sector, dentro de esa agenda de trabajo que sí se ha mantenido en este importante escaparate turístico. En este sentido, algunos cargos públicos se han desplazado hasta este recinto ferial de Madrid para "arropar" a las empresas y entidades que ven en Fitur un foro idóneo para establecer nuevas líneas de trabajo y conocer las tendencias del turismo a nivel mundial. Es el caso de la delegada municipal de Turismo, Angie Moreno, y del vicepresidente de Prodetur --empresa dependiente de la Diputación--, Rodrigo Rodríguez Hans.

La inauguración de Fitur en este pabellón 5 de Ifema ha tenido lugar tras un emotivo minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario, en el que la provincia de Huelva ha sido una de las más afectadas, de hecho, su stand permanece desierto, sin atención al público, con un amplio mostrador sin folletos turísticos, sin mesas para reuniones de trabajo, y lo que más llama la atención: un imporvisado altar con flores y velas junto al escenario.

En lo que respecta a la programación, sin la anunciada presencia de cargos públicos, se ha ido modificando de forma considerable con el paso de las horas, y se están produciendo, a cuentagotas, encuentros profesionales al objeto de establecer contactos y acuerdos que impulsen proyectos de interés para la provincia.

Este año el color amarillo albero es el que predomina por completo en el pabellón de Andalucía, tanto en la moqueta como en la señalética de cada uno de los stands, ofreciendo así una imagen homogénea. Los expositores se articulan en torno a un escenario central como si de casillas que forman una rueda de ocho radios se tratara, uno por provincia. En este sentido, Sevilla no es la única que muestra en Fitur una oferta separada --capital y provincia--, puesto que en Málaga, Marbella y Torremolinos cuentan con espacio propio; lo mismo que Jerez y la comarca del Campo de Gibraltar en Cádiz.