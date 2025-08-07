Sevilla atrae más de 17 millones de euros en rodajes con títulos como 'Berlín' o 'The Walking Dead'

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Oficina de Rodajes del Ayuntamiento adscrita al Área de Turismo y Cultura, ha gestionado en lo que va de año un total de 142 solicitudes de rodaje, lo que ha generado una inversión directa en la ciudad de 17.335.915,98 euros.

En concreto han tenido lugar en Sevilla diez largometrajes, siete series, 24 documentales, 14 programas o reportajes, 15 cortometrajes, 15 spots publicitarios, ocho vídeos corporativos y veinte más en otras categorías. Entre ellos, han destacado títulos muy conocidos y aclamados por la crítica como la temporada 2 de la famosa serie 'Berlín', Young Sherlock o The Walking Dead: Daryl Dixon, en su temporada 3.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha subrayado en una nota de prensa, el "efecto multiplicador de los rodajes sobre el tejido económico y cultural de la ciudad". "Sevilla no solo brilla en la pantalla, también genera riqueza real y oportunidades profesionales en el territorio. Cada producción que llega deja empleo, dinamiza sectores clave y posiciona a nuestra ciudad como un referente del turismo de pantalla", ha declarado.

El impacto de estas producciones va mucho más allá del ámbito audiovisual. Según los datos, los rodajes realizados en Sevilla durante 2025 han generado una fuerte demanda en sectores como el alojamiento, la restauración, el transporte, el alquiler de espacios, el ocio, los servicios turísticos y la seguridad.

En palabras de Moreno, "la apuesta del Ayuntamiento por facilitar y atraer rodajes es estratégica. Es una inversión en imagen de ciudad, en empleo local y en proyección internacional de Sevilla como destino cultural y creativo de primer nivel".

Además, Sevilla forma parte del grupo fundador del clúster 'LAND' de Contenidos Audiovisuales y Digitales de Andalucía, una de las principales plataformas de colaboración público-privada del sector en España, que reúne a más de 40 empresas y cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía. En esta línea, la ciudad también será sede del proyecto 'Singer', un centro de emprendimiento y formación en contenidos digitales, ubicado en el histórico edificio de la calle Lumbreras, con una inversión inicial de cuatro millones de euros aportados por la Junta de Andalucía.

CINCO RODAJES ACTIVOS EN VERANO

Durante los meses de verano, Sevilla acoge cinco rodajes activos --dos internacionales procedentes de Estados Unidos y Brasil, y tres nacionales-- y en septiembre está previsto el rodaje de escenas de una nueva serie de ficción inglesa para una gran plataforma de streaming.

"Cada rodaje es también una campaña de promoción de largo recorrido. Las películas y series tienen la capacidad de proyectar nuestra ciudad al mundo de una forma emocional y duradera", ha concluido Angie Moreno, quien ha confirmado que el Ayuntamiento seguirá reforzando su estrategia de atracción de producciones como herramienta de desarrollo turístico, económico y cultural.

LOS RODAJES MÁS FAMOSOS DE SEVILLA

Entre ellos destaca la segunda temporada de 'Berlín', spin-off de La Casa de Papel, que traslada el nuevo atraco de su carismático protagonista y su banda a la capital andaluza. Del mismo modo, 'The Walking Dead: Daryl Dixon' en su tercera temporada introduce a Daryl y Carol en una travesía europea repleta de peligros post-apocalípticos mientras intentan regresar a casa. En la línea del suspense detectivesco, 'Young Sherlock' muestra los inicios del célebre detective en Oxford, enfrentándose a su primer caso importante.

En el ámbito del largometraje, 'Golpes' y la serie 'Constantinople' exploran los conflictos y conspiraciones del Imperio Otomano en el siglo XIX, sumergiendo al espectador en una época de luchas y espionaje. Por último, 'Nueve Lunas' ofrece una mirada moderna y sensible sobre la identidad de género a través de la historia de un hombre trans embarazado, abordando temas de familia y autoaceptación en clave optimista. Así, Sevilla se consolida como un punto clave para la grabación de producciones de fama internacional y relatos innovadores.