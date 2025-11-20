Sevilla celebra la víspera de Santa Cecilia este viernes con el programa 'Acércate a la Música'

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y los conservatorios de la ciudad celebran este viernes el programa 'Acércate a la Música' con motivo de la víspera de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Según ha detallado la Delegación de Edificios Municipales, Educación, Juventud y Salud del Ayuntamiento de Sevilla en una nota el objetivo es acercar la música a la ciudadanía y fomentar entre la infancia y la juventud un ocio saludable, participativo y enriquecedor.

Por su parte, la delegada, Blanca Gastalver, ha destacado que "la educación musical es una herramienta esencial para promover hábitos de ocio sanos, combatir el uso abusivo de las redes sociales y reforzar el bienestar emocional y social de nuestros niños y jóvenes". "Este programa permite además reconocer el talento y el esfuerzo del alumnado de nuestros conservatorios y ponerlo en contacto directo con la ciudad", ha subrayado.

El proyecto se lleva a cabo en colaboración con el Conservatorio Profesional de Música 'Cristóbal Morales' y los Conservatorios Elementales de Música 'Triana' y 'La Palmera', todos ellos centros públicos dependientes de la Junta de Andalucía. Estos conservatorios ofrecen una formación musical diversa y completa, que abarca desde la música clásica y la música antigua hasta el flamenco.

Gastalver ha subrayado que "se trata de actividades únicas que permiten disfrutar del talento joven en espacios emblemáticos de la ciudad y celebrar la música como un patrimonio común de todos".

El Ayuntamiento ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de esta jornada musical que llenará de sonido y creatividad distintos rincones de Sevilla. El programa 'Acércate a la Música' incluirá actuaciones del alumnado en diversos espacios al aire libre de la ciudad.

En concreto, el Conservatorio Profesional de Música 'Cristóbal Morales' ofrecerá actuaciones de piano de cola en Puerta Jerez e interpretaciones de guitarra clásica, cuarteto de cuerda, guitarra flamenca y cantaor en la Plaza de San Lorenzo desde las 17,00 a 20,00 horas.

Asimismo, el Conservatorio Elemental de Música 'Triana' acogerá interpretaciones de viola, percusión, canto, violín, clarinete y oboe en la Plaza del Altozano desde las 17,00 a 19,00 horas. Además, el Conservatorio Elemental de Música 'La Palmera' ofrecerá piezas breves al piano en la Glorieta de Ofelia Nieto, en el Parque de María Luisa, a partir de las 17,00 horas y hasta las 18,00 horas.