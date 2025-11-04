Sevilla cierra este miércoles parques, instalaciones deportivas y cementerio ante el aviso naranja por lluvia

Imágenes del Parque de María Luisa cerrado por motivos meteorológicos adversos en Sevilla capital. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha comunicado este martes el cierre preventivo de parques, instalaciones deportivas y el cementerio de la ciudad ante el aviso naranja por lluvias previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este miércoles.

Según una publicación en redes sociales del Consistorio, el aviso estará activado desde las 14,00 a las 22,00 con rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

El aviso llega una semana después de las fuertes lluvias que provocaron más de 400 incidencias en la ciudad. Según datos de Emasesa, se recogieron 115 litros por metro cuadrado, aunque desde Aemet han rebajado esta cifra hasta los 99 litros por metro cuadrado.

El pasado miércoles, el Ayuntamiento también tomó la medida de cerrar parques, instalaciones deportivas y el Cementerio Municipal, afectando en esa ocasión a la Feria del Libro.