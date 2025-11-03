Gobierno defiende que la Aemet avisó "en más de diez ocasiones" al Ayuntamiento de Sevilla por el temporal del miércoles

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha indicado este lunes que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó "en más de diez ocasiones" al Ayuntamiento de Sevilla durante el temporal que vivió la ciudad el pasado miércoles 29 de octubre. Sobre este hecho, ha subrayado que este aviso al Consistorio no es "una exigencia protocolaria" y que se realizó "fruto de la buena relación existente" entre la Aemet y el Cecop.

En unas declaraciones antes los medios durante su visita a las instalaciones de la Aemet en Sevilla, Toscano ha mostrado su "apoyo y solidaridad" a los profesionales del servicio después de lo que considera "un ataque" por parte del alcalde, José Luis Sanz.

El pasado jueves, 30 de noviembre, Sanz afeaba a la Aemet que no activara el aviso rojo por lluvias, "viendo la situación de Huelva". En este sentido, espetó que "haría falta una agencia estatal de meteorología que no estuviera solo pendiente del Domingo de Ramos, que estuviera todo el año siendo operativa". Todo ello, tras el temporal que vivió la ciudad el miércoles con más de 400 incidencias gestionadas por los servicios municipales.

Ante estas declaraciones, Toscano ha defendido que la Aemet trabaja bajo "criterios científicos y de autonomía" y ha señalado que la agencia "emite avisos, no alertas". En esta línea, ha indicado que son las administraciones las responsables de tomar las decisiones y activar los planes de emergencia. "Aemet avisa del volumen de lluvias que se van a producir y a partir de ahí cada una de las administraciones toma las medidas que procedan", ha subrayado.

En esta línea, ha señalado que el pasado año la Junta de Andalucía suspendió las clases por aviso naranja y que el miércoles no tomó la misma decisión. "Es decir, ante un mismo aviso, las medidas que se toman son diferentes", ha reseñado Toscano, que ha pedido al primer edil sevillano que "abandone la estrategia de confrontación política".

Asimismo, Toscano ha asegurado que tanto los niveles de la Aemet como de Emasesa, marcaron un agua acumulada inferior a los 120 litros por metros cuadrados necesarios para pasar al aviso rojo. "Recuerdo que el presidente de Emasesa es el alcalde de Sevilla. No quiero pensar que el alcalde de Sevilla está también cuestionando los datos que ofrece una empresa que él mismo preside", ha indicado el subdelegado.

En paralelo, ha señalado que se estamos ante el inicio de un periodo de lluvias en el que se van a vivir "situaciones similares" a las vividas la semana pasada. Por ello, ha pedido colaboración entre las administraciones para "dar lo mejor de nosotros mismos".