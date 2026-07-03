Sevilla cierra el Pride 2026 con más de 40 actividades y una manifestación con 10.000 personas

Uno de los conciertos del Pride 2026 en la Alameda de Hércules - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho balance del Pride Sevilla 2026, la edición de mayor dimensión organizada hasta la fecha por el Consistorio, con más de 40 actividades desplegadas durante 47 días de programación en más de 15 espacios de la ciudad y una manifestación --organizada por la Plataforma Orgullo LGBTI de Andalucía-- que ha reunido a más de 10.000 personas, según la organización.

En este sentido, el delegado municipal de Igualdad, José Luis García, ha subrayado que el Pride 2026 "ha cumplido el objetivo con el que se presentó. Dijimos que queríamos que el Orgullo dejara de ser únicamente un gran fin de semana de reivindicación y celebración para convertirse en un auténtico 'Mes de la Diversidad'", informa en una nota de prensa.

"Hoy podemos afirmar que ese objetivo se ha cumplido. Sevilla ha vivido durante semanas una programación que ha llevado la diversidad a la cultura, al deporte, a los barrios, a los mercados municipales, a las universidades, a los espacios institucionales y, finalmente, a las calles de nuestra ciudad", ha añadido al respecto. "Hemos demostrado que el Orgullo no pertenece únicamente a un escenario: pertenece a toda Sevilla. Y esa es, probablemente, la mayor conquista de esta edición".

En opinión del delegado de Igualdad, "con el carácter descentralizado y plural de la programación, la diversidad ha llegado a los barrios con el Orgullo de Barrio, ha estado presente en los mercados municipales gracias al Orgullo de Mercado, ha encontrado un espacio propio en el teatro, el cine, la literatura y la música, ha convertido el deporte en un espacio de inclusión con la II Copa Arcoíris y las Jornadas contra la LGTBIfobia en el Deporte, y ha incorporado por primera vez un espacio específico para el Orgullo Gitano, situando a Sevilla como una ciudad que entiende que la diversidad también existe dentro de la propia diversidad".

Las actividades se han desarrollado en más de 15 enclaves de la ciudad, como el Espacio Santa Clara, el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes, el Teatro Cervantes, la Plaza de España, la Puerta de Jerez, la Real Fábrica de Artillería, la sede de Airbus en Tablada, los centros deportivos de Pino Montano y Vega de Triana, tres mercados municipales y cuatro barrios de la ciudad, además de la Alameda de Hércules.

Este espacio se ha convertido en "epicentro" de esta celebración, al contar durante el pasado fin de semana con un gran escenario por el que han pasado artistas de primer nivel, como la Húngara, Conchita Wurst, Belén Aguilera, Mayo, Agoney o Patricia Manterola, así como el Pregón del Orgullo, que ha vuelto a tener un formato coral y ha sido pronunciado por María Peláe, Falete, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet.

De este modo, García ha subrayado que "el Orgullo nunca puede olvidar de dónde viene. Antes de ser una celebración, fue una lucha. Y esa memoria ha estado presente en toda la programación, en los homenajes, en las actividades culturales y en el reconocimiento a quienes abrieron camino. Los derechos conquistados nunca pueden darse por garantizados: cada generación tiene la responsabilidad de seguir defendiéndolos".

El Pride Sevilla 2026 ha obtenido, además, una elevada presencia en medios nacionales y autonómicos, prensa especializada LGTBI, televisiones, radios, medios digitales y redes sociales. "Este ha sido el tercer año consecutivo en el que el Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado de forma decidida su compromiso con las personas LGTBIQ+, gracias también, a todas las entidades LGTBIQ+, asociaciones, activistas, artistas, patrocinadores, colaboradores y voluntariado".

"Gracias también a los trabajadores municipales que han hecho posible este Pride Sevilla 2026, así como a los servicios municipales -Policía Local, Protección Civil, Lipasam, Tussam, Movilidad y Parques y Jardines- por su profesionalidad y coordinación", ha abudado el edil. "Gracias también a los miles de sevillanos y visitantes que han llenado nuestras calles con un único mensaje: que Sevilla es una ciudad donde la libertad, el respeto y la convivencia tienen más fuerza que el odio y la intolerancia", ha finalizado el concejal del ramo.