Sevilla contará con un vuelo directo a Marsella (Francia) desde marzo dos veces por semana

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Transavia, la aerolínea low-cost del grupo Air France-KLM, ha previsto para la próxima temporada de verano una ruta entre Sevilla y la ciudad francesa de Marsella, dentro de la apuesta de ampliación de su red para conectar aún más ciudades españolas con Francia, Países Bajos y Bélgica, de modo que se incrementaría un 17 % el número de plazas disponibles respecto al verano anterior.

Los billetes para la temporada de verano 2026, que se extenderá del 29 de marzo al 31 de octubre, ya están a la venta en la web oficial de la aerolínea. Además, Transavia facilita la compra anticipada gracias a su innovadora plataforma de reventa de billetes, que ofrece a los pasajeros una mayor flexibilidad a la hora de planificar sus viajes, señala la compañía en un comunicado.

Antes, a finales de octubre, la aerolínea incorporará una nueva ruta directa desde Sevilla; en este caso, con la ciudad francesa de Toulouse, en el marco de la temporada de invierno, y lo hará con dos frecuencias semanales, jueves y domingos.

Con estas incorporaciones, Transavia suma once destinos europeos desde la capital andaluza, reforzando su presencia en la ciudad y posicionándola como una de las ciudades más importantes en España para la compañía, como destaca en un comunicado.

En este sentido, Transavia tiene rutas directas con Ámsterdam, Eindhoven y Róterdam (Países Bajos); Bruselas (Bélgica); Burdeos, Lyon, Montpellier, Nantes y París (Francia).