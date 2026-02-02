Sevilla activa la fase de preemergencias por el temporal y corta más de una decena de calles por caída de árboles

Estado del tráfico en una de las principales vías de acceso a Sevilla capital con motivo del temporal del 2 de febrero de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha activado este lunes el Plan Territorial de Emergencias, en fase de preemergencias, como consecuencia de las fuertes rachas de viento que se están registrando desde primera hora de la mañana y que han provocado "numerosas incidencias". De hecho, la caída de ramas y árboles ha obligado a cortar más de una decena de calles y avenidas.

Así lo ha avanzado el Consistorio a través de Emergencias Sevilla en su cuenta de la red social X consultada por Europa Press. Así, está cortada Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido desde Glorieta Olímpica a la Barqueta; la avenida de la Palmera con la calle Padre García Tejero; la calle Castillo Alcalá de Guadaíra; la Plaza de Cuba con Juan Sebastián Elcano y la calle Corral del Acabose. Igualmente, la SE-020 está cortada en ambos sentidos a la de Miraflores.

La caída de ramas y árboles por las fuertes rachas de viento han obligado a suspender el tráfico en la avenida de Jerez sentido Cádiz --desvíos en Glorieta Plus Ultra--; en el Corral Del Olmo; Estrella Sirio; ¡Cortijo de las Casillas; avenida Barzola, 46; barriada del Avión; Corral del Agua; y en la avenida de la Raza, en la glorieta del Lagoh.

El Ayuntamiento de Sevilla ha decretado además el cierre preventivo de parques públicos, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre ante las previsiones meteorológicas y los avisos amarillos decretados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a causa de lluvias y tormentas con fuertes rachas de viento en las comarcas hispalenses.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Sevilla en una publicación en la red social X (antes Twitter), se trata de una medida preventiva y de anticipación "para minimizar su impacto en la ciuddanía". Asimismo, el servicio adscrito al Consistorio hispalense ha indicado que los recursos municipales están activados "para intervenir en caso de necesidad", al tiempo que han concretado que, una vez finalice el episodio "y tras la inspección oportuna de los técnicos", se volverá a la normalidad.

Por otra parte, en el mismo mensaje difundido a los medios han ofrecido recomendaciones de seguridad ante episodios de fuertes rachas de viento, como extremar las precauciones en desplazamientos, especialmente al 'efecto pantalla' al conducir, así como prestar especial atención en las zonas de arbolado y con estructuras metálicas. En esta línea, el Servicio de Emergencias de Sevilla ha pedido a los ciudadanos que recojan los toldos y retiren objetos que puedan caer al vacío.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes avisos amarillos por lluvias y tormentas en Cádiz, Huelva y Sevilla, fuertes vientos en Almería y Jaén y fenómenos costeros en las costas gaditanas, onubenses, granadinas y almerienses.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, los avisos de nivel amarillo por precipitaciones están decretadas en las comarcas gaditanas de Grazalema, Campiña gaditana, Estrecho y Litoral gaditano, así como en Aracena (Huelva) y en la Sierra norte de Sevilla, todas con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado en una hora, desde las 6,00 hasta las 1,00 horas.