Sevilla encara el final de año con 1.000 VPO entregadas y el objetivo de abaratar la vivienda protegida

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una entrevista con Europa Press - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha detallado que la ciudad prevé cerrar el año con cerca de 1.000 viviendas asequibles entregadas, la mayoría de ellas en régimen de alquiler y después de haber adjudicado ya 542 en lo que va de ejercicio, misma vez que ha defendido la necesidad de impulsar medidas que permitan abaratar el precio de la vivienda asequible.

"En lo que va de año hemos entregado ya 542 viviendas asequibles y, de aquí a final de año, serán casi 1.000 las entregadas en la ciudad de Sevilla. El 80 % de ellas se destinarán al régimen de alquiler", ha esgrimido el primer edil en una entrevista con Europa Press, en la que ha realizado un balance de las políticas de vivienda impulsadas durante su mandato.

Para Sanz, la política de vivienda es una de las materias de las que se siente "más orgulloso" durante este mandato, si bien ha manifestado su deseo de que la vivienda protegida tenga un precio "mucho más asequible", una cuestión que, según apunta, depende en gran medida de las medidas adoptadas el Gobierno central, a quien ha pedido implicación.

"SÍ, HABÍA SUELO EN SEVILLA"

En este sentido, el regidor ha destacado la recuperación de proyectos urbanísticos que permanecían paralizados y ha defendido que Sevilla dispone de suelo suficiente para impulsar nuevos desarrollos.

"¿Cuántos años llevamos escuchando decir que los sevillanos se tienen que ir a vivir a municipios del Aljarafe, Dos Hermanas o Entrenúcleos porque no había suelo? Pues sí, había suelo. Y tanto que había suelo, pero eran proyectos paralizados por la incapacidad del gobierno anterior para desbloquear estos desarrollos urbanísticos", ha afirmado.

De hecho, en referencia a barrios tradicionales como Los Pajaritos o las Tres Mil Viviendas, el alcalde ha apuntado al objetivo de impulsar la regeneración de estas zonas.

VIVIENDAS EN MARCHA

Así, ha subrayado cinco grandes desarrollos urbanísticos previstos en la ciudad, entre ellos los de Higuerón Norte, Pítamo, Palmas Altas Sur y Santa Bárbara. Según ha señalado, estas actuaciones permitirán que Sevilla cuente, de cara al periodo 2027-2031, con una cartera de más de 30.000 viviendas que podrían llegar a ver su construcción en marcha.

Es más, preguntado por otros desarrollos urbanísticos, ha enumerado los proyectos de Higuerón Norte, con capacidad para 2.200 viviendas; Santa Bárbara, donde se prevén más de 20.000; el Distrito Portuario, Pítamo y Palmas Altas Sur.

Según ha remarcado, Sevilla contará durante el periodo 2027-2031 con una cartera de más de 30.000 viviendas potencialmente edificables, de las que el 40 por ciento serán protegidas. "Creo que la ciudad ha hecho muy bien sus deberes", ha apostillado en referencia a esta materia.

IMPULSO DE ENVISESA

En el transcurso de la conversación, Sanz ha querido hacer referencia a la empresa municipal de vivienda Envisesa, una entidad que, a su juicio, ha logrado reactivarse gracias al trabajo de su equipo directivo y de su plantilla.

El alcalde ha señalado, además, que el Ayuntamiento cuenta actualmente con una cartera de más de 15.000 viviendas, de las que 6.134 son asequibles o protegidas. De las mismas, más de dos mil están promovidas por esta empresa de vivienda municipal.

No obstante, el alcalde ha reconocido que le gustaría que la vivienda protegida tuviera un precio "mucho más asequible", si bien ha sostenido que su abaratamiento depende en buena medida de medidas que corresponden al Gobierno central.

Por último, ha hecho referencia al plan de construcción de 32 micropárkings anunciado al inicio de su mandato y ha reconocido que no será posible licitar la totalidad de estas actuaciones antes de que concluya la legislatura, después de que hasta el momento se hayan ejecutado cinco.

Sanz ha atribuido este retraso, entre otros factores, a las dificultades del primer año de mandato y ha acusado a la oposición de tratar de "bloquear" la puesta en marcha de la acción de gobierno.