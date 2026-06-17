Sevilla impulsa junto al Ministerio de Turismo una alianza internacional por un sector "más sostenible y digital"

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, participa en Madrid en la firma del 'Memorando de Entendimiento' suscrito entre el Ministerio de Industria y Turismo y varios ayuntamientos - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de la participación de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, este miércoles, 17 de junio, en Madrid en la firma del 'Memorando de Entendimiento' suscrito entre el Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Turismo y Turespaña, los ayuntamientos de Sevilla, Benidorm, Calvià y Lloret de Mar, y ABTA - The Travel Association, la principal asociación de la industria turística británica, con el objetivo de impulsar un "nuevo modelo de gestión turística basado en la sostenibilidad, la digitalización y la colaboración público-privada".

Este acuerdo nace en el marco de la nueva estrategia de cooperación turística entre España y el Reino Unido y supone un importante paso adelante para avanzar hacia un modelo turístico "más equilibrado, innovador y beneficioso tanto para los visitantes como para los residentes". destaca el Consistorio hispalense en una nota de prensa.

A través de la firma de este memorando, que ha estado presidido por el ministro de Turismo, Jordi Hereu, junto a la Oficina Española de Turismo, con Manuel Butler como consejero de turismo, las entidades firmantes establecerán un marco de colaboración para intercambiar conocimientos, experiencias, datos y buenas prácticas que permitan afrontar de forma conjunta algunos de los principales retos del turismo actual, como la gestión de flujos, la desestacionalización de la demanda, la adaptación al cambio climático, la reducción de emisiones o la mejora de la convivencia entre visitantes y ciudadanía.

Para Sevilla, la adhesión a esta iniciativa supone una oportunidad para seguir consolidando su posición como uno de los grandes destinos urbanos de Europa y fortalecer su apuesta por un turismo de calidad, sostenible y generador de riqueza y empleo. En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "la firma de este memorando sitúa a Sevilla en un espacio de trabajo estratégico junto al Gobierno de España, destinos turísticos líderes y el principal representante de la industria turística británica para diseñar el turismo del futuro".

"Sevilla lleva años apostando por la innovación, la digitalización y la gestión inteligente del destino, para ello contamos con la 'Smart Tourism Office Sevilla' como laboratorio de gestión inteligente de datos y centro de emprendimiento sobre innovación y tecnologías aplicadas a la sostenibilidad de la industria turística", ha añadido la concejal del ramo.

Este acuerdo, en palabras de Angie Moreno, "permitirá compartir experiencias, acceder a nuevas herramientas de análisis y avanzar en políticas que garanticen que el crecimiento turístico siga siendo compatible con la calidad de vida de los sevillanos".

Asimismo, la edil de Turismo y Cultura ha subrayado, además, la importancia del mercado británico para la ciudad: "El Reino Unido es uno de nuestros principales mercados internacionales y esta alianza nos permitirá conocer mejor sus tendencias, adaptar nuestra oferta y seguir atrayendo un turismo de mayor valor añadido, más sostenible y repartido a lo largo de todo el año".

Entre las principales líneas de trabajo contempladas en el memorando se encuentran la medición de los flujos turísticos y del impacto de la actividad turística en los destinos, la identificación de oportunidades para desconcentrar y desestacionalizar la demanda, el intercambio de buenas prácticas en materia de sostenibilidad social, económica y ambiental, así como el desarrollo de indicadores que permitan evaluar el avance hacia una industria turística más sostenible y de bajas emisiones.

Asimismo, el acuerdo contempla la utilización de herramientas de inteligencia turística y plataformas de datos para mejorar la toma de decisiones y reforzar el conocimiento sobre el comportamiento de los visitantes y la percepción de los residentes.

La participación de Sevilla en esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para consolidar un modelo turístico que contribuya al desarrollo económico de la ciudad, genere empleo de calidad y favorezca la conservación del patrimonio cultural y la identidad local.

El 'Memorando de Entendimiento' tendrá una duración inicial de dos años, prorrogables por otros dos, y servirá como marco de diálogo permanente entre las administraciones públicas y el sector turístico para impulsar soluciones innovadoras que permitan afrontar con éxito los desafíos presentes y futuros del turismo.