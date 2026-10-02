Sevilla y Malasia abordan en Kuala Lumpur los retos de la transformación digital de ambas ciudades

Juan Bueno, junto a Ismadi bin Sakirin, director Ejecutivo del desarrollo socio económico del Ayuntamiento de Kuala Lumpur y Sergi Farré, embajador del Reino de España en Malasia - AYTO. DE SEVILLA

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y delegado del Área de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha mantenido un encuentro institucional con representantes del Ayuntamiento de Kuala Lumpur, en el marco del viaje institucional, empresarial y comercial que la delegación sevillana está desarrollando estos días en Malasia.

La reunión, celebrada en el Kuala Lumpur Command and Control Centre, ha permitido conocer de primera mano las líneas de planificación urbana de la capital malasia y sus principales iniciativas vinculadas al desarrollo de una ciudad inteligente, informa en un comunicado.

Durante el encuentro, Juan Bueno ha destacado la importancia de este tipo de contactos para compartir experiencias y conocimiento entre administraciones públicas, especialmente en ámbitos como la transformación digital, la planificación urbana, la movilidad y la gestión eficiente de los servicios públicos.

En este sentido, el también portavoz del Gobierno local ha señalado que "Sevilla y Kuala Lumpur son dos ciudades con una enorme capacidad de crecimiento y con retos comunes, y encuentros como este nos permiten aprender de otras experiencias y, al mismo tiempo, compartir el trabajo que estamos realizando desde el Ayuntamiento de Sevilla".

La agenda de trabajo ha incluido una presentación sobre el marco de planificación urbana de Kuala Lumpur y su aplicación práctica, así como una exposición sobre las iniciativas de Smart City que está desarrollando la capital de Malasia, con especial atención a la movilidad y al uso de la tecnología para mejorar la gestión urbana.

"La transformación digital tiene que estar siempre al servicio de las personas y de una ciudad más eficiente, sostenible y habitable. Sevilla está avanzando en esta dirección y queremos seguir incorporando conocimiento, innovación y buenas prácticas que nos permitan mejorar la gestión municipal y la calidad de vida de los sevillanos", ha concluido Bueno.