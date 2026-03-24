Sevilla y la Olavide obtienen aval de la Agencia de Calidad para impartir cuatro grados y seis másteres nuevos

Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla tiene informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) para implantar los grados en Ingeniería robótica; en Ciencias y herramientas de la computación científica; y en Análisis de datos para los negocios /Business Analytics. Igualmente, tiene el aval de la Agencia para los másteres en Ingeniería informática; en Lingüística computacional, tecnología del lenguaje y procesamiento del lenguaje natural y en Diversidad sexual y estudios LGBTIQ+.

Quedan pendiente de recibir el informe final, las modificaciones presentadas de los grados de Humanidades y de Sociología. La ACCUA le ha denegado, por el momento, el máster en Investigación en enfermedades raras. Según la información facilitada por el Rectorado a Europa Press, estos títulos se ofertarán en función de los recursos económicos de los que se dispongan. Según el Decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias de Andalucía, las universidades deben financiar el 85% de los títulos y el resto, la Junta.

En el caso de la Universidad de Sevilla (US), ha recibido informe favorable al grado en Logopedia y a los másteres en Estadística avanzada y ciencia de datos; en Ciencias y tecnología de plasmas y fusión conjunto con la Universidad de Granada; y en Diseño contemporáneo de arquitecturas interiores, efímeras y virtuales, según la información facilitada a Europa Press.

En total, 49 memorias de planes de estudio de nuevas titulaciones a implantar en el próximo curso 2026/27 han obtenido informe favorable de verificación por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua), lo que representa un 87,5% del total de informes emitidos. Asimismo, las correspondientes comisiones de evaluación han emitido un total de siete informes desfavorables, lo que supone un 12,5% del total.

Todas las propuestas han sido evaluadas por las correspondientes comisiones de expertos independientes, con perfiles académicos, profesional y estudiantil, cuya composición es pública y puede ser consultada en la web de Accua. Todos los informes son igualmente públicos y aquellos con resultado desfavorable son recurribles ante el Consejo de Universidades.

Del total de nuevos títulos propuestos por doce universidades andaluzas, Accua ha evaluado 38 titulaciones de universidades públicas (73%) y 18 de universidades privadas (el 27%). Las titulaciones propuestas por las universidades públicas han obtenido 36 informes favorables (95%) y dos desfavorables (5%), mientras que las universidades privadas han obtenido trece informes favorables (72%) y cinco desfavorables (28%).

Si se atiende al tipo de titulación, las 56 propuestas evaluadas han consistido en 20 grados, 35 títulos de máster y un título de doctorado. Por áreas de conocimiento, han sido doce títulos en los ámbitos de Ciencias de la Salud y otros tantos en el de Ingeniería y Arquitectura, once en Ciencias Sociales y de la Educación, ocho en Ciencias Económicas y Empresariales, cinco en Ciencias, cuatro en Ciencias Jurídicas y otros cuatro en Humanidades.

Los informes de evaluación definitivos emitidos por Accua culminan un proceso de evaluación, regulado por la normativa estatal y conforme a los estándares europeos de aseguramiento de la calidad universitaria, en el que en primer lugar se emite un informe provisional, que detalla las fortalezas y debilidades de cada titulación, con mención expresa a aquellas deficiencias que deban ser subsanadas de cara a obtener un informe favorable.

En el caso de un informe final desfavorable, las universidades pueden interponer recurso ante el Consejo de Universidades, quien tiene la potestad para remitir de nuevo el expediente a Accua para su revisión a tenor de los aspectos detectados que merezcan una nueva valoración. En dicho supuesto, los expedientes serían analizados por la Comisión de Recursos de Accua, que emitirá un nuevo informe que será remitido de nuevo al Consejo de Universidades para su consideración previa a la resolución definitiva de verificación.

Son trece las universidades andaluzas que han sometido títulos a evaluación en este ejercicio. Las universidades de Cádiz (tres), Córdoba (cinco), Huelva (tres), Jaén (dos), Málaga (cuatro), Sevilla (cuatro) e Internacional de Andalucía (cuatro) han obtenido pleno de informes favorables en todas las titulaciones propuestas. Por su parte, las universidades de Granada y Pablo de Olavide han obtenido en ambos casos seis informes favorables y un informe desfavorable como resultado de las siete titulaciones que cada una de ellas ha sometido a verificación.

Adicionalmente a las titulaciones que coordina y propone cada universidad, debe tenerse en cuenta que nueve universidades públicas andaluzas participan en doce títulos conjuntos, once másteres y un doctorado, con el siguiente detalle: Almería uno, Cádiz dos, Córdoba tres, Granada dos, Huelva uno, Málaga seis, Pablo de Olavide dos, Sevilla tres e Internacional de Andalucía cuatro. En cuanto a las titulaciones propuestas por universidades privadas, la Universidad CEU Fernando III ha obtenido ocho informes favorables y dos desfavorables, la Universidad Loyola Andalucía cuatro favorables y uno desfavorable, y la Utamed un informe favorable y dos desfavorables.