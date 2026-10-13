Sevilla prepara un dispositivo especial para el partido entre Betis y Oporto de este miércoles

Real Betis. Archivo. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza con motivo de la celebración del partido de competición europea de la fase de grupos de la Champions League que disputarán este miércoles el Real Betis Balompié y el Oporto a partir de las 21,00 horas en el Estadio de la Cartuja. En el operativo participan la Policía Local, la empresa municipal de transportes, Tussam, y la empresa municipal de limpieza, Lipasam.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el partido se encuentra catalogado por la Subdelegación del Gobierno de alto riesgo al ser un partido de competición europea de la fase de grupos de la Champions League, en el cual se prevé la asistencia y presencia en nuestra ciudad de más de 2.500 aficionados portugueses.

La Policía Local iniciará el dispositivo a las 8,00 horas con el control de estacionamientos por las zona de afectación al estadio y primeros cortes en Vial Torre Sur del estadio, calle Ciencias rugby con glorieta Beatriz manchón y avenida del ocio.

Sobre las 15,00 horas se mantendrá el dispositivo anterior y se pasará a la supervisión y distribución de venta ambulante en la zona autorizada y vigilancia de venta ilegal por las zonas cercanas al estadio.

Por otro lado, la S-20, acceso al vial del Túnel Norte del Estadio se restringirá el paso, permitiéndose únicamente el acceso a los autobuses de los equipos local y visitante y el acceso controlado a los aparcamientos de los vehículos acreditados de los P-0, P-3, P-4 y P-5. Asimismo, el P7, zona norte, mantendrá su acceso desde SE-20 por la glorieta de RTVE, mientras que el P7, zona sur, tendrá acceso desde Carlos III, frente a la calle Gregor J. Mendel.

Además, se restringirá al circulación por Camino de los Descubrimientos desde Matemáticos Rey Pastor y Castro sentido estadio donde solo circularan las Lanzaderas de Tusam que se dirigen al estadio.

Los párking de acreditados P0, P1.1, P 1.2, P3, P4 y P5; tendrán su acceso controlado a los parkings por Gol Norte, desde SE-20 hacia glorieta Instalaciones deportivas la Cartuja, Avenida del Ocio.

Por su parte, TUSSAM reforzará el servicio en la zona del Estadio de la Cartuja y, además, se pondrán a disposición de los asistentes al partido tres lanzaderas desde las inmediaciones del estadio a la estación de metro de Blas Infante-aparcamiento P1, Sevilla Este y Barqueta.

En concreto, las líneas que verán incrementado el servicio con la incorporación, desde dos horas y media antes del inicio del partido, de 16 vehículos adicionales a los que habitualmente prestan servicio en estas líneas serán la 2, C1 (Circular Exterior) y C2 (Circular Exterior).

A la finalización del partido, el servicio se complementará con 24 autobuses, 8 por línea, distribuidos en tres paradas situadas en las inmediaciones del estadio (líneas 2 y C1 en Juan Bautista Muñoz-Escuela de Ingeniería y C2 en Juan Bautista Muñoz, frente al estadio). Para agilizar la salida de los aficionados, el acceso de los usuarios a estos autobuses será gratuito.

Adicionalmente, TUSSAM prestará un servicio de lanzadera a la avenida Blas Infante (estación metro-aparcamiento P1), desde dos horas y media antes del inicio y a la finalización del partido. La parada de esta lanzadera se ubicará en Avenida del Ocio y en ambos sentidos efectuará una parada en Torresevilla. El servicio se prestará con entre 8 y 10 autobuses y, exclusivamente en el recorrido de vuelta (Cartuja-Blas Infante), el servicio será gratuito.

También prestarán servicio, solo a la finalización del partido, otras dos lanzaderas: Estadio de la Cartuja-Sevilla Este y Estadio de la Cartuja-Barqueta, con paradas en Juan Bautista Muñoz frente a la Escuela de Ingeniería. La lanzadera a Sevilla Este efectuará las paradas desde Las Góndolas hasta la Av. La Aeronáutica únicamente como paradas de bajada. En ambos casos el servicio será gratuito.