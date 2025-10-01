Sevilla presenta Higuerón Norte, el nuevo Distrito Tecnológico que combinará el uso residencial y de oficinas

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este miércoles en el Salón Colón del ayuntamiento el proyecto de Higuerón Norte, el nuevo Distrito Tecnológico de la ciudad, que combinará el uso residencial y de oficinas, y el primer "gran desarrollo del norte de Sevilla que transformará 1.2 millones metros cuadrados y que está llamado a convertirse en un motor clave para el desarrollo económico de la capital".

Este proyecto, cuya aprobación inicial se llevará este viernes a Junta de Gobierno, será construido en colaboración con Iberdrola Inmobiliaria, contará con 361.304 metros cuadrados de espacios verdes, con más de 5.000 árboles de nueva plantación; 2.546 viviendas, de las cuales un 40% serán viviendas protegidas; y generará 2.000 puestos de trabajo, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Durante el acto de presentación, en el que también han participado el CEO de Iberdrola Inmobiliaria, Juan Castellano; y el arquitecto redactor del proyecto, Javier Grondona; el alcalde ha afirmado que "después de 18 años en un cajón, Higuerón Norte está cada vez más cerca de ser una realidad. Se trata de uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos que va a transformar y situar a Sevilla en la vanguardia urbanística en España, una gran apuesta que combinará el uso residencial, de oficinas y tecnológico gracias a que contará con una zona estratégica de 100.000 metros cuadrados para la implantación de actividades del sector".

Sanz ha destacado así del nuevo distrito que "estará estrechamente vinculado al sector tecnológico, en el que actualmente ya Sevilla ocupa un lugar preferente en España" gracias a que la localidad cuenta con el parque empresarial "más importante de España, Sevilla TechPark, que genera más de 31.600 empleos directos y que ha alcanzado una facturación conjunta de 5.513 millones de euros en 2024; el parque tecnológico de referencia del sur de Europa".

El primer edil ha hecho referencia a la mejora de las conexiones en la ciudad, "para el desarrollo de sectores como el tecnológico, el Ayuntamiento de Sevilla está impulsando el desarrollo de infraestructuras como la SE-35 y la mejora de conexiones de transporte público con el aeropuerto".

En esta línea, Sanz ha detallado que "en este nuevo modelo de ciudad se dará un salto en la movilidad con el desarrollo de importantes redes de infraestructuras, la ampliación de la red de transporte público o la línea 3 de metro, que contará con su primera parada en superficie en este nuevo distrito tecnológico".

"La Sevilla del futuro será una gran ciudad en la que convivan tradición, tecnología y desarrollo sostenible; una Sevilla sostenible y cuidadosa con el medio ambiente hecha a la media de las personas", añadía Sanz.

Por su parte, Castellano, ha destacado que "Higuerón Norte es una apuesta de futuro para Sevilla. Un proyecto que combina innovación, tecnología, vivienda asequible y sostenibilidad; que contribuirá a una Sevilla más verde, equilibrada y conectada".

En este nuevo distrito, según ha destacado la nota de prensa, se crearán 2.000 puestos de trabajo, más de 200 plazas hoteleras y zonas retail. 46.300 metros cuadrados de equipamientos públicos que albergarán un centro deportivo, biblioteca, colegios, centro de salud, pistas de pádel o piscinas.

Así ha destacado que los tres nuevos distritos, el portuario, vinculado al Puerto de Sevilla; el distrito aeroespacial, en la zona de Santa Bárbara, y el distrito tecnológico, en los terrenos del Higuerón Norte darán lugar a más de 21.200 viviendas nuevas en Sevilla.

Ante la "falta" de vivienda en la capital, el Gobierno municipal "está poniendo sobre la mesa las herramientas necesarias para impulsar la construcción de vivienda". El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha el Plan de Choque de Vivienda Municipal 2024-2027, por el que van a construirse en cuatro años 4.600 viviendas protegidas, prácticamente la mitad por la empresa municipal Emvisesa y 15.000 viviendas en total en toda la ciudad.