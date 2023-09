Sevilla prevé firmar la cesión del edificio para la Agencia Espacial a finales de octubre

SEVILLA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cesión del antiguo edificio municipal del CREA, en el barrio de San Jerónimo, a la Agencia Espacial Española para que se convierta en la sede de este organismo se materializará a finales de octubre. "La semana que viene nos vamos a reunir con la Agencia para ir cerrando este convenio porque queremos tenerlo preparado para la firma en esa fecha. Hay que tener en cuenta que el Gobierno está en funciones y este es un acuerdo en el que intervienen tres ministerios, la Agencia y el Ayuntamiento, con todas las complicaciones burocráticas que implica cinco administraciones".

Así lo ha expresado el teniente de alcalde delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Economía, Empleo, Comercio y Consumo, Álvaro Pimentel, en una rueda de prensa, celebrada en el Ayuntamiento este viernes, donde ha querido zanjar la polémica tras el cruce de declaraciones de los últimos días entre el Ministerio de Ciencia, el equipo de gobierno local y grupos de la oposición.

En este sentido, Pimentel ha reafirmado nuevamente el compromiso "rotundo, expreso y firme" del Gobierno local, presidido por el 'popular' José Luis Sanz, con la Agencia Espacial, cuya sede fue adjudicada a nuestra ciudad el pasado 5 de diciembre de 2022, al tiempo que ha recordado que el personal de este organismo "está trabajando en su sede desde abril".

"La ministra de Ciencia ponía en duda esta semana el trabajo que estaba realizando el Ayuntamiento, hablaba de 'deslealtad institucional' y de que se estaba 'poniendo en riesgo'. Incluso afirmaba de que se había paralizado un convenio para la sede de dicha Agencia Espacial", ha señalado al respecto Pimentel, que ha destacado que "no hemos puesto en riesgo en ningún momento, ni por acción ni por omisión, la sede en Sevilla".

Pimentel ha subrayado que esta candidatura "fue respaldada unánimemente" por todos los grupos políticos, por los empresarios, por los sindicatos, por muchísimas asociaciones de diversas índoles, culturales y deportivas. "Fue apoyada sin fisuras por la Junta de Andalucía", ha abundado. Además, el delegado municipal ha remarcado que la agencia entró en funcionamiento en abril, "y que ya están trabajando allí, en el edificio CREA, ocupando en estos momentos casi el 70% de las instalaciones".

En este sentido, Pimentel ha realizado una cronología por los últimos avatares que han retrasado la firma de ese convenio de cesión. Así, "tras remitir el Ministerio un borrador al equipo de gobierno anterior, el pasado 9 de mayo, desde Intervención se puso ciertos reparos, que son subsanados por los servicios municipales, y se remitió al Ministerio el 14 de junio. El día 19, cuando llegamos al servicio de economía, nos encontramos con un nuevo borrador del Ministerio, que Intervención informó de manera negativa".

"No queremos mandar un nuevo borrador para que desde el Ministerio nos vuelvan a mandar otro y hacer así una cadena que no lleva a ningún lado". No en vano, Pimentel ha anunciado que la semana que viene "nos sentaremos con la Agencia para ir cerrando definitivamente esto". Además, "también nos hemos visto afectados con el 'hackeo'".

El Ayuntamiento reubicará la plantilla que el Servicio de Economía ocupa en el edificio, un 30% aproximadamente. "Hemos buscado el emplazamiento, lo estamos dotando de servicios porque no había agua, luz ni vigilancia y todo eso lo ha hecho este equipo de gobierno". "Queremos que la mudanza se haga durante el mes de octubre o la primera quincena de noviembre", ha concluido.