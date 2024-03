Sevilla "será la primera ciudad en limitar los pisos turísticos" tras el decreto aprobado por la Junta

El consejo de Gobierno de Urbanismo vota la limitación de pisos turísticos antes de elevarla al próximo pleno



SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, el popular Juan De la Rosa, ha manifestado que "Sevilla será en la primera ciudad de Andalucía que limitará las viviendas de uso turístico" tras la aprobación y publicación del Decreto de la Junta de Andalucía.

"Sólo seis semanas después de su aprobación, el 29 de enero, hemos elaborado una propuesta de limitación proporcionada de estos establecimientos turísticos en cada barrio de la ciudad", así lo ha destacado De la Rosa durante una rueda de prensa en el Consistorio hispalense, donde además ha informado que el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo votará este miércoles, 13 de marzo, la propuesta con limitación de Viviendas de Uso Turístico (VUT) por barrios, antes de elevarla al próximo pleno.

Tras esta aprobación inicial en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha continuado De la Rosa, se abrirá un periodo de exposición pública por un plazo de veinte días, por lo que "confiamos que a finales del mes de abril esta propuesta esté aprobada definitivamente y, por tanto, podamos empezar a aplicar este decreto y que, por fin, no haya más viviendas turísticas en las zonas del casco histórico que están presionadas", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que dicha propuesta "se acompaña de un informe jurídico justificativo del establecimiento de estas limitaciones por razones imperiosas de interés general y la necesidad urgente de regular este fenómeno, a tenor de la afección que está teniendo en el modelo de ciudad".

"Somos la primera ciudad de Andalucía que ha hecho este informe técnico que determina el número máximo de viviendas de uso turístico que puede haber en cada barrio de Sevilla, también fuimos la primera en realizar previamente una consulta ciudadana previa a la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (recibimos más de 600 aportaciones) y ahora seremos la primera en aplicar del decreto", ha incidido.

Por tanto, con este documento "damos cumplimiento a la promesa de limitación y control de las viviendas de uso turísticos en las zonas más presionadas de la ciudad", ha resaltado.

De igual forma, De la Rosa ha informado que el documento se revisará anualmente y una vez aprobado definitivamente será de aplicación "inmediata", al tiempo que ha asegurado que "habrá más control" y que todo esto "lo hacemos en aras de atender la imperiosa necesidad de salvaguardar el modelo de ciudad sostenible".

"Enviaremos los expedientes disciplinarios que se instruyen de viviendas de fines turísticos a la Junta para que proceda a cancelar sus inscripciones en registro; abriremos expedientes disciplinarios a aquellas viviendas de fines turísticos cuyo registro sea cancelado por la Junta; pediremos al colegio de Administradores de Fincas que nos faciliten las denuncias más recurrentes de las que tengan conocimiento por parte de las comunidades de propietarios; y, daremos cuenta al Servicio de Protección Ambiental para que intensifiquen las inspecciones por ruidos", entre otras, según ha detallado.

TRES ZONAS DE PRESIÓN TURÍSTICA

Por otra parte, el delegado del Área de Urbanismo, Patrimonio, Vivienda, Identidad Urbana y Edificios Municipales ha argumentado el parámetro que se ha concretado para determinar el número de viviendas máximas permitidas por zonas es que las VUT registradas "no superen el diez por ciento del total de viviendas familiares disponibles, siendo este umbral es el que marca la presión turística máxima admisible".

Al hilo de ello, De la Rosa ha señalado que se han diferenciado tres zonas, la Zona 1, donde "se apuesta por un decrecimiento de las VUT" puesto que la tasa de inscripción de estos inmuebles es superior al 10% del total de viviendas familiares. En esta zona se engloban once barrios del Casco Antiguo (Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y, San Vicente) y el barrio de Triana Casco Antiguo.

Le sigue la Zona 2, en la que "podría haber un crecimiento de las VUT controlado o acotado", dado que la tasa de inscripción de estos inmuebles es inferior al 10% del total de viviendas familiares disponibles. A este sector corresponderían los barrios de San Julián, El Museo y San Bernardo.

Y, por último, la Zona 3, donde "se admitiría un crecimiento de dichas VUT", dado que la tasa de inscripción de estos inmuebles es inferior al 5% del total de viviendas familiares disponibles. Se encontrarían en este apartado los restantes 94 barrios de la ciudad pertenecientes al resto de distritos municipales con menor presencia turística.

Por lo tanto, ha apuntado el delegado, "sólo en aquellos barrios donde no se haya agotado el número máximo de viviendas de uso turístico establecidas de acuerdo a este parámetro, podrán otorgarse nuevas autorizaciones de Viviendas de Uso Turístico hasta alcanzar el máximo de VUT previsto".

No obstante, "en aquellos barrios donde se haya llegado al límite de VUT máximo considerado, o este haya sido sobrepasado, no se otorgará ninguna autorización nueva para esta modalidad de alojamiento turístico. No cabe ni una VUT más", ha concluido De la Rosa.