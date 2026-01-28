Sevilla TechPark contará desde 2027 con servicios innovadores de movilidad, digitalización o energía

Archivo - Vista aérea de la Isla de la Cartuja. - PCT CARTUJA - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la finalización de la fase de consulta preliminar al mercado en el marco del proyecto de Compra Pública de Innovación (CPI) eCitySevilla, un instrumento de mejora que promoverá soluciones innovadoras de movilidad sostenible, eficiencia energética, digitalización o edificación inteligente en el parque científico y tecnológico Sevilla TechPark.

Estas mejoras, que estarán en desarrollo entre 2027 y 2028, después de que finalicen las contrataciones de esos servicios previstas para este ejercicio 2026, suponen una inversión de la Junta de 19,8 millones de euros procedentes del programa Andalucía Feder para el periodo 2021-2027.

La Compra Pública de Innovación es un novedoso sistema de contratación con el que las administraciones pretenden satisfacer una demanda de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado. Con esta herramienta, que permite fomentar la innovación empresarial y reforzar la colaboración público-privada, se articularán, en este caso, una serie de actuaciones que transformarán este enclave tecnológico en un ecosistema pionero de ciudad inteligente abierto, digital, descarbonizado y autosuficiente energéticamente.

Sevilla TechPark ya ha culminado las consultas preliminares al mercado de todas esas intervenciones contenidas en la CPI eCitySevilla. Esas consultas, que son el paso previo que permite iniciar las licitaciones públicas, constituyen el proceso de recopilación de ideas e información de los diferentes agentes privados para asegurar una posterior contratación más eficiente y orientada a los resultados buscados.

En esta fase, el parque ha recibido un total de 74 propuestas para solucionar los retos planteados en las que han participado 80 entidades. Del conjunto de iniciativas, 50 tienen carácter individual (67%) y 24 se han presentado en modalidad de colaboración (33%). En lo que respecta a su origen, 26 de ellas proceden de Andalucía y en todas las consultas preliminares al mercado se ha recibido, al menos, una propuesta con origen andaluz.

Con carácter general, se han formalizado ofertas de hasta diez regiones y dos de ellas son de alcance internacional; concretamente, han sido presentadas por entidades de Francia. En cuanto a la tipología de las 80 entidades participantes, 47 son Consejo de Gobierno Dirección de Comunicación AndaluciaJunta AndaluciaJunta AndaluciaJunta JuntaInforma JuntaInforma pymes (59%), 14 de ellas con sede en Andalucía; 18 son grandes empresas (22%), cuatro de ellas también andaluzas; seis son centros tecnológicos (7%) y cinco son universidades (6%), siendo dos de ellas instituciones académicas andaluzas.

A partir de los resultados obtenidos en la fase de consulta preliminar al mercado, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y Sevilla TechPark han determinado reestructurar las líneas de trabajo planteadas inicialmente, de forma que éstas se agruparán en seis acciones. La primera pretende implantar servicios de autoconsumo compartido y recursos de energía distribuidos, incluyendo un proyecto piloto de 'Building To Grid', que contempla convertir edificios en agentes activos en la gestión de energía.

La segunda plantea un sistema de alumbrado público inteligente y de control de accesos al parque tecnológico; la tercera, un piloto de transporte eléctrico autónomo, y la cuarta, un piloto de robótica móvil para limpieza urbana. En quinto lugar, se ha definido un sistema de logística de última milla para mercancías con automatización avanzada, mientras que la última intervención se centra en el desarrollo de una infraestructura digital, incluyendo plataforma de datos y sistema de gestión de eventos, emergencias y seguridad con gemelo digital.

Para avanzar en el proyecto de Compra Pública de Innovación, ya han comenzado los trámites para contratar las asistencias técnicas necesarias para apoyar los procesos de contratación que regirán la ejecución de esas seis soluciones innovadoras. Todas ellas se desplegarán sobre un recinto de 200 hectáreas, concebido como una ciudad en sí misma que alberga 575 entidades con 31.667 empleados y un impacto económico de 5.513 millones de euros.

MÁS DE 80 PROYECTOS DE CPI

Actualmente, Andalucía cuenta con más de 80 proyectos de Compra Pública de Innovación en diferentes fases de desarrollo durante el periodo comprendido entre 2018 y 2025, que suponen una inversión superior a los 207 millones de euros. Las iniciativas contabilizadas se distribuyen, fundamentalmente, entre los sectores de la salud, la sostenibilidad, el medio ambiente, las telecomunicaciones, la energía y la agricultura.

La mayoría de ellas está impulsadas por la Junta de Andalucía, con un respaldo económico, a través de fondos Feder, que se eleva hasta los casi 150 millones de euros y con incidencia sobre todos esos segmentos. Las restantes se ejecutan por parte de otras administraciones con presencia en Andalucía, con el apoyo directo del Estado a través de Fondos Plurirregionales.

En lo que respecta a los proyectos promovidos por el Gobierno andaluz, éstos están siendo llevados a cabo por los diferentes departamentos bajo la coordinación de la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Compra Pública de Innovación en la Administración de la Junta de Andalucía.

La Consejería de Universidad tiene en marcha, además del proyecto CPI eCitySevilla, el Space Innova Andalucía, dotado con 20,2 millones de euros del Programa Andalucía Feder 2021-2027. Con él se busca mejorar la prestación de servicios públicos en ámbitos tan relevantes como el despliegue de emergencias, la lucha contra los incendios forestales, la gestión medioambiental o el geoposicionamiento mediante la aplicación de soluciones pseudosatelitales.