Sevilla ha de vallar a diario los parques infantiles cerrados por Covid: "La responsabilidad es de padres que los usan"

Ve "inviable" reabrir los más de 350 parques al necesitar "dos personas al menos" por cada espacio para garantizar aforos y desinfección

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla se ve obligado a vallar y señalizar los parques infantiles de la ciudad prácticamente a diario como consecuencia de que hay ciudadanos que rompen los precintos para hacer uso de ellos, pese a que están cerrados para evitar la propagación del coronavirus al no poderse garantizarse las distancias de seguridad ni la desinfección de unos elementos de juego que serían usados por distintos menores de forma continuada.

"Los parques están cerrados y creo que no hay que explicar los motivos. La responsabilidad es de los padres que llevan a los niños y no respetan que no se pueden utilizar", subraya el concejal delegado de Parques y Jardines, el socialista David Guevara, tras ser preguntado por esta situación en la Comisión Especial de Control y Fiscalización del Gobierno Local por parte de la edil de Cs Amelia Velázquez.

El socialista advierte de que la apertura es "inasumible" en estos momentos teniendo en cuenta que la normativa marca que estos parques han de estar aforados, con cuatro personas como máximo por cada cuatro metros cuadrados, y desinfección diaria. "Si hay que establecer el protocolo en más de 350 áreas infantiles, necesitamos al menos a dos personas por parques, lo que es inasumible por el coste", indica, tras sumar a ello que no se puede garantizar su desinfección tras cada uso de cada uno de los juegos.

Por ello, explica que el Ayuntamiento lo que está realizando son cerramientos con candados en los que tiene condiciones para ello, mientras que el resto se "baliza casi a diario, unos con vallado en la puerta y en otros con cartelería". "Se ha anunciado por todos los canales del Ayuntamiento el cierre preventivo de los parques. Esto es una responsabilidad compartida y el ayuntamiento actúa con los cierres, pero muchos padres rompen los precintos y utilizan los parques y eso no es responsabilidad del Ayuntamiento", sentencia.

Al respecto, Velázquez ha mostrado su preocupación porque estos espacios se conviertan en "un foco de contagio" teniendo en cuenta que están cerrados pero hay sevillanos que siguen yendo, por lo que insta a poner medidas para el cierre efectivo, si ésta será la decisión fina del Ayuntamiento, y llama la atención sobre que hay algunos que "no están acordonados ni con cartel de información". Ante ello, Guevara señala que hay parques que a primera hora son balizados pero a las pocas horas ya cuentan con el precinto roto, por lo que se tiene que volver a actuar.